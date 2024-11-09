Захарова отреагировала на слова фон дер Ляйен о российском СПГ
Захарова назвала заявления фон дер Ляйен о цене американского СПГ популизмом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что американский СПГ стоит дешевле российского, являются фейком и популизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее глава ЕК фон дер Ляйен заявила на своей пресс-конференции, что предложит президенту США Дональду Трампу заменить сжиженный газ из России американским. По ее словам, Европа до сих пор покупает большой объем СПГ из России. Она заявила также, что американский СПГ стоит дешевле и позволит снизить цены на энергоносители.
"Заявления главы Еврокомиссии - это чистой воды популизм. Особенно с учетом того, что Европа ищет спотовые объемы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем. А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения", - написала Захарова.
По ее словам, примеры, когда американские поставщики поставляли бы энергоносители на рынок по каким-либо специальным ценам, неизвестны.
"Потребители покупают СПГ по рыночным ценам, и поставки российской или американской продукции тут не исключение. Фиксируем очередной фейк от Урсулы", - заключила Захарова.
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