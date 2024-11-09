https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982815996.html

Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки

Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки - РИА Новости, 09.11.2024

Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 155-миллиметровую гаубицу М777 и... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:31

2024-11-09T12:31

2024-11-09T12:31

специальная военная операция на украине

сша

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 155-миллиметровую гаубицу М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, а также два склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Юрковка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 155-миллиметровая гаубица М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240720/minoborony-1960904807.html

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Ольга Фомченкова

сша, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф