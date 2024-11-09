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Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982815996.html
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 155-миллиметровую гаубицу М777 и... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:31
2024-11-09T12:31
специальная военная операция на украине
сша
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 155-миллиметровую гаубицу М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, а также два склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Юрковка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 155-миллиметровая гаубица М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки

МО: бойцы "Днепра" уничтожили до 75 солдат ВСУ и 2 склада боеприпасов за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 155-миллиметровую гаубицу М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, а также два склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Юрковка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 155-миллиметровая гаубица М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской области
20 июля, 13:10
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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