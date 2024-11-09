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Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 155-миллиметровую гаубицу М777 и... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:31
2024-11-09T12:31
2024-11-09T12:31
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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безопасность
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 75 боевиков ВСУ, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 155-миллиметровую гаубицу М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, а также два склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Юрковка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 155-миллиметровая гаубица М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
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Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 боевиков ВСУ в Запорожской области за сутки
МО: бойцы "Днепра" уничтожили до 75 солдат ВСУ и 2 склада боеприпасов за сутки