https://ria.ru/20241109/spetsoperatsiya-1982806254.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:25

2024-11-09T16:25

2024-11-09T16:25

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 ноября 2024 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения отразили девять контратак на Харьковском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 147 районов скопления живой силы и техники, инфраструктуры военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивавшие действия ВСУ. Средства ПВО сбили 67 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены семь контратак противника в районах Дарьино, Новой Сорочины и Новоивановки. Сорваны атака в районах Зеленого Шляха и Старой Сорочины. Украинская армия потеряла на этом направлении более 300 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 648 самолетов, 283 вертолета, 35 476 беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, 1486 реактивных систем залпового огня, 19 151 танк и другие бронемашины, 17 501 орудие полевой артиллерии и 28 116 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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