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На Западе назвали базовое условие соглашения с Россией по Украине - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:30 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/soglashenie-1982785996.html
На Западе назвали базовое условие соглашения с Россией по Украине
На Западе назвали базовое условие соглашения с Россией по Украине - РИА Новости, 09.11.2024
На Западе назвали базовое условие соглашения с Россией по Украине
Нейтральный статус Украины и отказ НАТО от расширения должны стать базовыми условиями любого мирного соглашения с Россией, заявил заявил профессор Университета... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T05:30
2024-11-09T05:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нейтральный статус Украины и отказ НАТО от расширения должны стать базовыми условиями любого мирного соглашения с Россией, заявил заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X."Восстановление нейтралитета Украины очевидно должно стать базой любого мирного соглашения. Однако отказа Украины от вступления в НАТО будет недостаточно: НАТО должна отказаться от расширения", — написал он.Кроме того, по мнению Дизена, мирное урегулирование на Украине ни в коем случае не должно подразумевать "заморозку" по линии боевого соприкосновения. Как отметил политолог, такого рода соглашение позволит США и дальше накачивать ВСУ оружием ради нового конфликта."Замороженный конфликт будет подогревать беспокойство и Украины, и России. Необходимо политическое соглашение", — заключил он.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982722186.html
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в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
На Западе назвали базовое условие соглашения с Россией по Украине

Политолог Дизен: нейтралитет Украины станет базой любого мирного соглашения

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нейтральный статус Украины и отказ НАТО от расширения должны стать базовыми условиями любого мирного соглашения с Россией, заявил заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
"Восстановление нейтралитета Украины очевидно должно стать базой любого мирного соглашения. Однако отказа Украины от вступления в НАТО будет недостаточно: НАТО должна отказаться от расширения", — написал он.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Кроме того, по мнению Дизена, мирное урегулирование на Украине ни в коем случае не должно подразумевать "заморозку" по линии боевого соприкосновения. Как отметил политолог, такого рода соглашение позволит США и дальше накачивать ВСУ оружием ради нового конфликта.
"Замороженный конфликт будет подогревать беспокойство и Украины, и России. Необходимо политическое соглашение", — заключил он.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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