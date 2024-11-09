https://ria.ru/20241109/soboleznovaniya-1982837037.html

В Госдуме выразили соболезнования в связи с терактом в Пакистане

В Госдуме выразили соболезнования в связи с терактом в Пакистане - РИА Новости, 09.11.2024

В Госдуме выразили соболезнования в связи с терактом в Пакистане

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования главе Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Садику в связи с гибелью людей в РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:18

2024-11-09T16:18

2024-11-09T17:10

кветта

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования главе Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Садику в связи с гибелью людей в результате теракта в городе Кветта, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Садику в связи с гибелью людей в результате теракта в городе Кветта", - сообщается на сайте Госдумы. Володин также попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. "Взрыв на железнодорожном вокзале, жертвами которого оказались мирные граждане, — бесчеловечный террористический акт", - сказал Володин.

https://ria.ru/20241109/pakistan-1982812885.html

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