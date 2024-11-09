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В Госдуме выразили соболезнования в связи с терактом в Пакистане - РИА Новости, 09.11.2024
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16:18 09.11.2024 (обновлено: 17:10 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/soboleznovaniya-1982837037.html
В Госдуме выразили соболезнования в связи с терактом в Пакистане
В Госдуме выразили соболезнования в связи с терактом в Пакистане - РИА Новости, 09.11.2024
В Госдуме выразили соболезнования в связи с терактом в Пакистане
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования главе Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Садику в связи с гибелью людей в РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:18
2024-11-09T17:10
кветта
вячеслав володин
госдума рф
пакистан
в мире
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования главе Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Садику в связи с гибелью людей в результате теракта в городе Кветта, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Садику в связи с гибелью людей в результате теракта в городе Кветта", - сообщается на сайте Госдумы. Володин также попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. "Взрыв на железнодорожном вокзале, жертвами которого оказались мирные граждане, — бесчеловечный террористический акт", - сказал Володин.
https://ria.ru/20241109/pakistan-1982812885.html
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кветта, вячеслав володин, госдума рф, пакистан, в мире, общество
Кветта, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Пакистан, В мире, Общество
В Госдуме выразили соболезнования в связи с терактом в Пакистане

Володин выразил соболезнования Садику в связи с терактом в Пакистане

© AP Photo / Arshad ButtПоследствия взрыва на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Arshad Butt
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования главе Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Садику в связи с гибелью людей в результате теракта в городе Кветта, сообщается на сайте Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Садику в связи с гибелью людей в результате теракта в городе Кветта", - сообщается на сайте Госдумы.
Володин также попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Взрыв на железнодорожном вокзале, жертвами которого оказались мирные граждане, — бесчеловечный террористический акт", - сказал Володин.
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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