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В Британии сообщили о низшем уровне морального духа служащих в армии

В Британии сообщили о низшем уровне морального духа служащих в армии - РИА Новости, 09.11.2024

В Британии сообщили о низшем уровне морального духа служащих в армии

Моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне, это обусловлено ужасными условиями проживания и пренебрежением к женщинам-военнослужащим и... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T04:23

2024-11-09T04:23

2024-11-09T04:36

в мире

великобритания

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне, это обусловлено ужасными условиями проживания и пренебрежением к женщинам-военнослужащим и ветеранам, пишет издание Telegraph со ссылкой на слова британских ветеранов. "По словам бывшего офицера, моральный дух находится "на самом низком уровне": от ужасных условий проживания до службы поддержки ветеранов, которая, по мнению многих бывших военнослужащих, относится к ним, как к врагам, и от постоянных непринятий мер по борьбе с неподобающим поведением в отношении женщин военнослужащих", - пишет издание. Ранее о неготовности британской армии к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, сообщил комитет обороны при правительстве Великобритании.

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