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В Британии сообщили о низшем уровне морального духа служащих в армии - РИА Новости, 09.11.2024
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04:23 09.11.2024 (обновлено: 04:36 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/smi-1982783655.html
В Британии сообщили о низшем уровне морального духа служащих в армии
В Британии сообщили о низшем уровне морального духа служащих в армии - РИА Новости, 09.11.2024
В Британии сообщили о низшем уровне морального духа служащих в армии
Моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне, это обусловлено ужасными условиями проживания и пренебрежением к женщинам-военнослужащим и... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T04:23
2024-11-09T04:36
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне, это обусловлено ужасными условиями проживания и пренебрежением к женщинам-военнослужащим и ветеранам, пишет издание Telegraph со ссылкой на слова британских ветеранов. "По словам бывшего офицера, моральный дух находится "на самом низком уровне": от ужасных условий проживания до службы поддержки ветеранов, которая, по мнению многих бывших военнослужащих, относится к ним, как к врагам, и от постоянных непринятий мер по борьбе с неподобающим поведением в отношении женщин военнослужащих", - пишет издание. Ранее о неготовности британской армии к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, сообщил комитет обороны при правительстве Великобритании.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В Британии сообщили о низшем уровне морального духа служащих в армии

Telegraph: моральный дух британской армии находится на самом низком уровне

© Фото : MoD/Crown copyright (2014) Британские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : MoD/Crown copyright (2014)
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне, это обусловлено ужасными условиями проживания и пренебрежением к женщинам-военнослужащим и ветеранам, пишет издание Telegraph со ссылкой на слова британских ветеранов.
"По словам бывшего офицера, моральный дух находится "на самом низком уровне": от ужасных условий проживания до службы поддержки ветеранов, которая, по мнению многих бывших военнослужащих, относится к ним, как к врагам, и от постоянных непринятий мер по борьбе с неподобающим поведением в отношении женщин военнослужащих", - пишет издание.
Ранее о неготовности британской армии к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, сообщил комитет обороны при правительстве Великобритании.
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