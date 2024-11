https://ria.ru/20241109/smi-1982781602.html

Сотрудники штаба Харрис боятся остаться без зарплаты, пишет NYT

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники предвыборного штаба проигравшего на президентских выборах США кандидата от демократов Камалы Харрис боятся, что им не выплатят зарплату на фоне слухов о том, что кампания вице-президента имеет около 20 миллионов долларов долга после провальных предвыборных концертов, сообщает прореспубликанская газета New York Post со ссылкой на сотрудников штаба Харрис.По данным газеты, за день до выборов, 4 октября, штаб Харрис организовал концерты в семи колеблющихся штатах, где выступили такие известные артисты, как Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, Леди Гага, рэпер 2 Chainz, кроме того, на одном из концертов выступила телеведущая Опра Уинфри."Взаимные обвинения разразились из-за того, что кампания Камалы Харрис потратила до 20 миллионов долларов на концерты в колеблющихся штатах в понедельник вечером (4 ноября - ред.)... что вызвало беспокойство о том, что рядовые сотрудники и поставщики не получат зарплату на фоне информации о том, что кампания находится в долгах на ту же сумму", - пишет издание.Как сообщили газете источники, эти концерты проделали существенную брешь в кошельке штаба демократов, что ни для кого не было секретом. Предполагалось, что они смогут побудить больше избирателей пойти на выборы и отдать свой голос, однако в результате эти концерты прошли практически незамеченными в общем потоке новостей.Как пишет издание, за неделю до выборов руководители штаба Харрис выяснили, что более чем миллиард долларов, собранный на нужды кампании, был исчерпан, и попытались снизить расходы на концерты, но потерпели неудачу. В некоторых случаях стоимость проведения мероприятий, наоборот, повысилась.По информации источников газеты, пока что сотрудникам и поставщикам штаба Харрис средства выплачиваются исправно, однако люди беспокоятся.Один из источников заявил New York Post, что средства, направленные на концерты, были потрачены впустую, поскольку на тот момент уже многие миллионы избирателей проголосовали досрочно. Кроме того, по оценке источника, избирателей больше волнуют их собственные финансовые проблемы, чем рассказы знаменитостей о том, что "Америка прекратит свое существование".Ранее газета Financial Times сообщила, что прошедшие выборы стали самыми дорогими в истории США. Так, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис потратили на свои предвыборные кампании в общей сложности 3,5 миллиарда долларов. Как отмечала газета, штабу Харрис удалось собрать больше средств, чем Трампу: 2,3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

