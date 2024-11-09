https://ria.ru/20241109/smi-1982781269.html

СМИ: Катар под давлением США требует от лидеров ХАМАС уехать из страны

СМИ: Катар под давлением США требует от лидеров ХАМАС уехать из страны - РИА Новости, 09.11.2024

СМИ: Катар под давлением США требует от лидеров ХАМАС уехать из страны

Власти Катара под давлением США потребовали от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну в связи с их нежеланием договариваться по вопросу... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T03:19

2024-11-09T03:19

2024-11-09T03:19

в мире

цены на нефть

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Катара под давлением США потребовали от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну в связи с их нежеланием договариваться по вопросу освобождения израильских заложников, ожидается, что они переедут в Турцию, сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "Катар потребовал от лидеров ХАМАС покинуть страну под давлением Вашингтона, что стало существенным изменением политики этого государства Персидского залива", - говорится в сообщении. Человек, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что представители ХАМАС переедут в Турцию. "Мы ясно дали это понять Катару после того, как несколько недель назад ХАМАС отклонил еще одно предложение об освобождении заложников", - сказал изданию один из собеседников. По его словам, хотя Катар играл ключевую роль в переговорах о прекращении огня и освобождении оставшихся израильских заложников, "после неоднократного отказа ХАМАС освободить даже небольшое количество заложников, в том числе совсем недавно во время встреч в Каире, их дальнейшее присутствие в Дохе больше не является целесообразным и приемлемым". Ранее источник в руководстве ХАМАС сообщил РИА Новости, что движение не считает, что озвученные посредниками предложения о временном перемирии с Израилем и частичном обмене пленными отвечают интересам палестинцев.

https://ria.ru/20241107/gaza-1982525413.html

https://ria.ru/20241031/mid-1981033927.html

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в мире, цены на нефть, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году