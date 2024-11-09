https://ria.ru/20241109/shtaynmayer-1982792202.html

Штайнмайер разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ

Штайнмайер разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024

Штайнмайер разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ

На мероприятии во дворце Бельвю в честь 35-летия падения Берлинской стены президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заметили довольно эмоциональным во... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T07:45

2024-11-09T07:45

2024-11-09T09:35

германия

в мире

россия

франк-вальтер штайнмайер

герхард шредер

северный поток

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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. На мероприятии во дворце Бельвю в честь 35-летия падения Берлинской стены президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заметили довольно эмоциональным во время выступления писателя Марко Мартина, который принялся его критиковать за отношение к России, пишет Bild.Мартин принялся упрекать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за сотрудничество с Москвой, Штайнмайера он обвинил в лоббировании строительства "Северного потока".По словам писателя, президент едва ли не набросился на него в ярости, "с трудом заставляя себя успокоиться". "Он неоднократно гневно обвинял меня в клевете на него", — заявил изданию Мартин.Штайнмайер же, со слов очевидцев, во время выступления писателя "тяжело дышал, шевелил челюстью, явно пытаясь подавить эмоции".

https://ria.ru/20240801/zaharova-1963508237.html

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германия, в мире, россия, франк-вальтер штайнмайер, герхард шредер, северный поток