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Штайнмайер разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
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07:45 09.11.2024 (обновлено: 09:35 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/shtaynmayer-1982792202.html
Штайнмайер разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ
Штайнмайер разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
Штайнмайер разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ
На мероприятии во дворце Бельвю в честь 35-летия падения Берлинской стены президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заметили довольно эмоциональным во... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:45
2024-11-09T09:35
германия
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россия
франк-вальтер штайнмайер
герхард шредер
северный поток
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. На мероприятии во дворце Бельвю в честь 35-летия падения Берлинской стены президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заметили довольно эмоциональным во время выступления писателя Марко Мартина, который принялся его критиковать за отношение к России, пишет Bild.Мартин принялся упрекать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за сотрудничество с Москвой, Штайнмайера он обвинил в лоббировании строительства "Северного потока".По словам писателя, президент едва ли не набросился на него в ярости, "с трудом заставляя себя успокоиться". "Он неоднократно гневно обвинял меня в клевете на него", — заявил изданию Мартин.Штайнмайер же, со слов очевидцев, во время выступления писателя "тяжело дышал, шевелил челюстью, явно пытаясь подавить эмоции".
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германия, в мире, россия, франк-вальтер штайнмайер, герхард шредер, северный поток
Германия, В мире, Россия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Герхард Шредер, Северный поток
Штайнмайер разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ

Bild: Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции по "Северному потоку"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. На мероприятии во дворце Бельвю в честь 35-летия падения Берлинской стены президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заметили довольно эмоциональным во время выступления писателя Марко Мартина, который принялся его критиковать за отношение к России, пишет Bild.
Мартин принялся упрекать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за сотрудничество с Москвой, Штайнмайера он обвинил в лоббировании строительства "Северного потока".
По словам писателя, президент едва ли не набросился на него в ярости, "с трудом заставляя себя успокоиться".
"Он неоднократно гневно обвинял меня в клевете на него", — заявил изданию Мартин.
Штайнмайер же, со слов очевидцев, во время выступления писателя "тяжело дышал, шевелил челюстью, явно пытаясь подавить эмоции".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Захарова задалась вопросом, человек ли Штайнмайер
1 августа, 18:03
 
ГерманияВ миреРоссияФранк-Вальтер ШтайнмайерГерхард ШредерСеверный поток
 
 
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