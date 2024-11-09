Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство проработало визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/shanhaj-1982791735.html
Генконсульство проработало визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай
Генконсульство проработало визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай - РИА Новости, 09.11.2024
Генконсульство проработало визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай
Генконсульство России проработало с местными властями визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай для отправления в круиз на лайнере Spectrum of the Seas,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:31
2024-11-09T07:31
в мире
япония
россия
шанхай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837017657_0:165:3071:1892_1920x0_80_0_0_08fa1dce24f3f4fa1b70267fc460f142.jpg
ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Генконсульство России проработало с местными властями визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай для отправления в круиз на лайнере Spectrum of the Seas, застрявшем в Японии по техническим причинам, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев. Ранее сотрудник отдела продвижения бизнеса пассажирских судов департамента порта мэрии Иокогама сообщил РИА Новости, что Круизный лайнер Spectrum of the Seas, застрявший в порту Иокогамы из-за поломки, покинул гавань в 11 часов утра в пятницу. По его словам, судно направляется в следующий по плану порт - Шанхай. "Обращения были. Но только не от пассажиров идущего из Японии лайнера, а со стороны тех, кто прибыл сюда из России и имеет билеты на круиз из Шанхая. В основном наших соотечественников, помимо чисто бытовых, волновали визовые вопросы. Проработали их с миграционными властями Шанхая", - сказал Лукьянцев. Он отметил, что "на сей счёт в Китае имеется отработанный алгоритм". "Такие случаи происходят. Пусть не каждый день, конечно, но все же прецедентов достаточно. Все это решается с местными компетентными органами и туроператорами. С ними сотрудники Генконсульства находятся в постоянном контакте. Очень большую помощь оказывают коллеги из Канцелярии иностранных дел Шанхая", - подчеркнул генконсул. Круизный лайнер ходит под флагом Кипра. Судно построено в 2019 году. В четверг посольство России в Японии сообщило, что в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Посольство оперативно связалось с иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда российских граждан из страны при условии прямого обращения к американскому владельцу лайнера - компании Royal Caribbean. Вся необходимая информация, включая контактные данные ответственного лица в иммиграционной службе Японии, была доведена до находящихся на борту соотечественников, включая представителя компании CruClub.
https://ria.ru/20240923/parom-1974157339.html
https://ria.ru/20241107/posolstvo-1982409463.html
япония
россия
шанхай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837017657_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_87c4aa87c50374ecbea4d554bf9f88ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, шанхай
В мире, Япония, Россия, Шанхай
Генконсульство проработало визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай

Генконсульство проработало визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Пудун в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Генконсульство России проработало с местными властями визовый вопрос россиян, прибывших в Шанхай для отправления в круиз на лайнере Spectrum of the Seas, застрявшем в Японии по техническим причинам, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев.
Ранее сотрудник отдела продвижения бизнеса пассажирских судов департамента порта мэрии Иокогама сообщил РИА Новости, что Круизный лайнер Spectrum of the Seas, застрявший в порту Иокогамы из-за поломки, покинул гавань в 11 часов утра в пятницу. По его словам, судно направляется в следующий по плану порт - Шанхай.
Паром Eastern Dream - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Российское посольство в Южной Корее решает вопрос с паромом Eastern Dream
23 сентября, 05:33
"Обращения были. Но только не от пассажиров идущего из Японии лайнера, а со стороны тех, кто прибыл сюда из России и имеет билеты на круиз из Шанхая. В основном наших соотечественников, помимо чисто бытовых, волновали визовые вопросы. Проработали их с миграционными властями Шанхая", - сказал Лукьянцев.
Он отметил, что "на сей счёт в Китае имеется отработанный алгоритм".
"Такие случаи происходят. Пусть не каждый день, конечно, но все же прецедентов достаточно. Все это решается с местными компетентными органами и туроператорами. С ними сотрудники Генконсульства находятся в постоянном контакте. Очень большую помощь оказывают коллеги из Канцелярии иностранных дел Шанхая", - подчеркнул генконсул.
Круизный лайнер ходит под флагом Кипра. Судно построено в 2019 году.
В четверг посольство России в Японии сообщило, что в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Посольство оперативно связалось с иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда российских граждан из страны при условии прямого обращения к американскому владельцу лайнера - компании Royal Caribbean. Вся необходимая информация, включая контактные данные ответственного лица в иммиграционной службе Японии, была доведена до находящихся на борту соотечественников, включая представителя компании CruClub.
Круизный лайнер Spectrum of the Seas - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Посольство помогает россиянам, застрявшим на круизном лайнере в Японии
7 ноября, 13:26
 
В миреЯпонияРоссияШанхай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала