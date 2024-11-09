https://ria.ru/20241109/rossiya-1982848687.html
Кобяков рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Африки
Кобяков рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Африки - РИА Новости, 09.11.2024
Кобяков рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Африки
Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с 33 государствами Африки, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T17:58
2024-11-09T17:58
2024-11-09T18:55
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с 33 государствами Африки, заявил советник президента РФ Антон Кобяков."Для России роль поставщика безопасности для стран Африканского континента - это практическая, жизненная необходимость. На сегодняшний день Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 государствами Африканского континента", - сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка".Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982849970.html
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в мире, россия, африка, антон кобяков
В мире, Россия, Африка, Антон Кобяков
Кобяков рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Африки
Кобяков: РФ заключила соглашения о военном сотрудничестве с 33 странами Африки
СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с 33 государствами Африки, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
"Для России роль поставщика безопасности для стран Африканского континента - это практическая, жизненная необходимость. На сегодняшний день Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 государствами Африканского континента", - сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка".
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.