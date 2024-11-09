https://ria.ru/20241109/rossiya-1982847306.html
Россия поддерживает борьбу Африки с неоколониализмом, заявил Кобяков
Россия поддерживает борьбу Африки с неоколониализмом, заявил Кобяков - РИА Новости, 09.11.2024
Россия поддерживает борьбу Африки с неоколониализмом, заявил Кобяков
Россия видит и поддерживает усилия африканских стран в пересмотре неоколониальных практик, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T17:47
2024-11-09T17:47
2024-11-09T19:24
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антон кобяков
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия видит и поддерживает усилия африканских стран в пересмотре неоколониальных практик, заявил советник президента РФ Антон Кобяков."Мы видим и поддерживаем усилия африканских стран к пересмотру неоколониальных практик в пользу свободного от любого диктата пути своего развития", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка".Первая министерская конференция Форума проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982838079.html
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в мире, россия, африка, антон кобяков
В мире, Россия, Африка, Антон Кобяков
Россия поддерживает борьбу Африки с неоколониализмом, заявил Кобяков
Кобяков: РФ поддерживает усилия Африки в пересмотре неоколониальных практик