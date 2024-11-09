https://ria.ru/20241109/rossiya-1982847306.html

Россия поддерживает борьбу Африки с неоколониализмом, заявил Кобяков

Россия поддерживает борьбу Африки с неоколониализмом, заявил Кобяков - РИА Новости, 09.11.2024

Россия поддерживает борьбу Африки с неоколониализмом, заявил Кобяков

Россия видит и поддерживает усилия африканских стран в пересмотре неоколониальных практик, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T17:47

2024-11-09T17:47

2024-11-09T19:24

в мире

россия

африка

антон кобяков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945869543_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_78166a1f8f1883d4979d14126252fe25.jpg

СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Россия видит и поддерживает усилия африканских стран в пересмотре неоколониальных практик, заявил советник президента РФ Антон Кобяков."Мы видим и поддерживаем усилия африканских стран к пересмотру неоколониальных практик в пользу свободного от любого диктата пути своего развития", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка".Первая министерская конференция Форума проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.

https://ria.ru/20241109/afrika-1982838079.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, африка, антон кобяков