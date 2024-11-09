https://ria.ru/20241109/rosgvardiya-1982777468.html

Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо пилоток

Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо пилоток - РИА Новости, 09.11.2024

Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо пилоток

Женщинам в Росгвардии заменили шерстяные и повседневные пилотки на шляпы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T01:17

2024-11-09T01:17

2024-11-09T01:27

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Женщинам в Росгвардии заменили шерстяные и повседневные пилотки на шляпы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В описании форменной одежды лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением... абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового... цвета и кокардой, шляпа повседневного синего цвета с кантами крапового... цвета и кокардой", - говорится в документе. Кроме того, согласно документу, и мужчины, и женщины в Росгвардии будут носить повседневные костюмы синего цвета с погонами на куртке, а для лиц высшего начальствующего состава на костюмы добавят канты и лампасы. Отмечается, что финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, осуществляется без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета.

https://ria.ru/20241104/arest-1981763909.html

https://ria.ru/20241106/rosgvardija-1982266839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)