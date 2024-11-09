https://ria.ru/20241109/rosgvardiya-1982777468.html
Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо пилоток
Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо пилоток - РИА Новости, 09.11.2024
Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо пилоток
Женщинам в Росгвардии заменили шерстяные и повседневные пилотки на шляпы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T01:17
2024-11-09T01:17
2024-11-09T01:27
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Женщинам в Росгвардии заменили шерстяные и повседневные пилотки на шляпы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В описании форменной одежды лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением... абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового... цвета и кокардой, шляпа повседневного синего цвета с кантами крапового... цвета и кокардой", - говорится в документе. Кроме того, согласно документу, и мужчины, и женщины в Росгвардии будут носить повседневные костюмы синего цвета с погонами на куртке, а для лиц высшего начальствующего состава на костюмы добавят канты и лампасы. Отмечается, что финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, осуществляется без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета.
https://ria.ru/20241104/arest-1981763909.html
https://ria.ru/20241106/rosgvardija-1982266839.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо пилоток
Женщинам в Росгвардии заменили пилотки на шляпы, следует из постановления
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Женщинам в Росгвардии заменили шерстяные и повседневные пилотки на шляпы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В описании форменной одежды лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением... абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового... цвета и кокардой, шляпа повседневного синего цвета с кантами крапового... цвета и кокардой", - говорится в документе.
Кроме того, согласно документу, и мужчины, и женщины в Росгвардии будут носить повседневные костюмы синего цвета с погонами на куртке, а для лиц высшего начальствующего состава на костюмы добавят канты и лампасы.
Отмечается, что финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, осуществляется без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета.