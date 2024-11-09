В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
В Пятигорске ввели режим ЧС муниципального уровня после взрыва газа ЖК Курортный
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ПЯТИГОРСК, 9 ноя — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа в многоэтажном доме, сообщает мэр города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.
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"Провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По предварительной оценке, в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадало 22 жилых помещения, семь нежилых помещений и девять автомобилей. Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оценке причиненного ущерба", - написал Ворошилов.
Он также рассказал, что жителей допустили в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые документы и вещи под контролем и при участии сотрудников МЧС.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар в жилом доме в Пятигорске полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, было эвакуировано десять человек. Ведомство позднее добавило, что число пострадавших выросло до трех человек. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мэр города Пятигорск Дмитрий Ворошилов отметил, что жителей поврежденных квартир после хлопка газа в Пятигорске разместят в ПВР.
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