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В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 09.11.2024
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14:40 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/pyatigorsk-1982827638.html
В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 09.11.2024
В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа в многоэтажном доме, сообщает мэр города Дмитрий Ворошилов в своем... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:40
2024-11-09T14:40
происшествия
пятигорск
ставропольский край
россия
владимир владимиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 9 ноя — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа в многоэтажном доме, сообщает мэр города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале. "Провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По предварительной оценке, в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадало 22 жилых помещения, семь нежилых помещений и девять автомобилей. Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оценке причиненного ущерба", - написал Ворошилов. Он также рассказал, что жителей допустили в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые документы и вещи под контролем и при участии сотрудников МЧС. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар в жилом доме в Пятигорске полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, было эвакуировано десять человек. Ведомство позднее добавило, что число пострадавших выросло до трех человек. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мэр города Пятигорск Дмитрий Ворошилов отметил, что жителей поврежденных квартир после хлопка газа в Пятигорске разместят в ПВР.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, россия, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Пятигорске ввели режим ЧС муниципального уровня после взрыва газа ЖК Курортный

© МЧС Ставропольского края/TelegramПоследствия взрыва газа и пожара в ЖК "Курортный" в Пятигорске
Последствия взрыва газа и пожара в ЖК Курортный в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© МЧС Ставропольского края/Telegram
Последствия взрыва газа и пожара в ЖК "Курортный" в Пятигорске
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ПЯТИГОРСК, 9 ноя — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа в многоэтажном доме, сообщает мэр города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.
«
"Провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По предварительной оценке, в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадало 22 жилых помещения, семь нежилых помещений и девять автомобилей. Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оценке причиненного ущерба", - написал Ворошилов.
Он также рассказал, что жителей допустили в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые документы и вещи под контролем и при участии сотрудников МЧС.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар в жилом доме в Пятигорске полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, было эвакуировано десять человек. Ведомство позднее добавило, что число пострадавших выросло до трех человек. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мэр города Пятигорск Дмитрий Ворошилов отметил, что жителей поврежденных квартир после хлопка газа в Пятигорске разместят в ПВР.
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