https://ria.ru/20241109/pyatigorsk-1982827638.html

В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 09.11.2024

В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа в многоэтажном доме, сообщает мэр города Дмитрий Ворошилов в своем... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:40

2024-11-09T14:40

2024-11-09T14:40

происшествия

пятигорск

ставропольский край

россия

владимир владимиров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 9 ноя — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа в многоэтажном доме, сообщает мэр города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале. "Провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По предварительной оценке, в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадало 22 жилых помещения, семь нежилых помещений и девять автомобилей. Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оценке причиненного ущерба", - написал Ворошилов. Он также рассказал, что жителей допустили в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые документы и вещи под контролем и при участии сотрудников МЧС. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар в жилом доме в Пятигорске полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, было эвакуировано десять человек. Ведомство позднее добавило, что число пострадавших выросло до трех человек. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мэр города Пятигорск Дмитрий Ворошилов отметил, что жителей поврежденных квартир после хлопка газа в Пятигорске разместят в ПВР.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

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ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пятигорск, ставропольский край, россия, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)