https://ria.ru/20241109/pyatigorsk-1982816759.html

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске - РИА Новости, 09.11.2024

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске

СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме Пятигорска, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:39

2024-11-09T12:39

2024-11-09T12:40

происшествия

жилье

пятигорск

россия

ставропольский край

владимир владимиров

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме Пятигорска, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Он уточнил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, эвакуировано десять человек. Ведомство позднее добавило, что число пострадавших выросло до трех человек. "По данным следствия, 9 ноября в квартире многоквартирного дома по улице Пальмиро Тольятти города Пятигорска произошел хлопок бытового газа. По предварительным данным, повреждено девять квартир, имеются пострадавшие, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

пятигорск

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, пятигорск, россия, ставропольский край, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)