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СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске - РИА Новости, 09.11.2024
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12:39 09.11.2024 (обновлено: 12:40 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pyatigorsk-1982816759.html
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске - РИА Новости, 09.11.2024
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске
СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме Пятигорска, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:39
2024-11-09T12:40
происшествия
жилье
пятигорск
россия
ставропольский край
владимир владимиров
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме Пятигорска, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Он уточнил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, эвакуировано десять человек. Ведомство позднее добавило, что число пострадавших выросло до трех человек. "По данным следствия, 9 ноября в квартире многоквартирного дома по улице Пальмиро Тольятти города Пятигорска произошел хлопок бытового газа. По предварительным данным, повреждено девять квартир, имеются пострадавшие, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
пятигорск
россия
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происшествия, жилье, пятигорск, россия, ставропольский край, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Пятигорск, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске

СК возбудил дело после взрыва газа и пожара в доме в ЖХ Курортный в Пятигорске

© Фото : МЧС Ставропольского края/TelegramПоследствия взрыва и пожара в ЖК "Курортный" в Пятигорске
Последствия взрыва и пожара в ЖК Курортный в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : МЧС Ставропольского края/Telegram
Последствия взрыва и пожара в ЖК "Курортный" в Пятигорске
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ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме Пятигорска, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Он уточнил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, эвакуировано десять человек. Ведомство позднее добавило, что число пострадавших выросло до трех человек.
"По данным следствия, 9 ноября в квартире многоквартирного дома по улице Пальмиро Тольятти города Пятигорска произошел хлопок бытового газа. По предварительным данным, повреждено девять квартир, имеются пострадавшие, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЖильеПятигорскРоссияСтавропольский крайВладимир ВладимировСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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