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В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
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07:08 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/pvo-1982790535.html
В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА
В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА
ПВО пресекла попытку атаки БПЛА в Тульской области, предварительно, повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:08
2024-11-09T07:08
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ПВО пресекла попытку атаки БПЛА в Тульской области, предварительно, повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Ночью в субботу на территории региона объявлялась опасность атаки БПЛА, она длилась чуть более четырех с половиной часов. "Сегодня ночью на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет", - написал Миляев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что на месте работают специалисты оперативных служб, ситуация находится под контролем.
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происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА

Миляев: средства ПВО пресекли попытку атаки БПЛА в Тульской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ПВО пресекла попытку атаки БПЛА в Тульской области, предварительно, повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ночью в субботу на территории региона объявлялась опасность атаки БПЛА, она длилась чуть более четырех с половиной часов.
"Сегодня ночью на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет", - написал Миляев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что на месте работают специалисты оперативных служб, ситуация находится под контролем.
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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
06:44
 
ПроисшествияТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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