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В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА
В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024
В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА
ПВО пресекла попытку атаки БПЛА в Тульской области, предварительно, повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:08
2024-11-09T07:08
2024-11-09T07:08
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ПВО пресекла попытку атаки БПЛА в Тульской области, предварительно, повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Ночью в субботу на территории региона объявлялась опасность атаки БПЛА, она длилась чуть более четырех с половиной часов. "Сегодня ночью на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет", - написал Миляев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что на месте работают специалисты оперативных служб, ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20241109/bpl-1982788968.html
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происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА
Миляев: средства ПВО пресекли попытку атаки БПЛА в Тульской области