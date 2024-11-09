https://ria.ru/20241109/pvo-1982790535.html

В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА

В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 09.11.2024

В Тульской области силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА

ПВО пресекла попытку атаки БПЛА в Тульской области, предварительно, повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T07:08

2024-11-09T07:08

2024-11-09T07:08

происшествия

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ПВО пресекла попытку атаки БПЛА в Тульской области, предварительно, повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Ночью в субботу на территории региона объявлялась опасность атаки БПЛА, она длилась чуть более четырех с половиной часов. "Сегодня ночью на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет", - написал Миляев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что на месте работают специалисты оперативных служб, ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20241109/bpl-1982788968.html

тульская область

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происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)