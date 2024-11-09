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Путин подписал закон об увековечении памяти погибших военнослужащих - РИА Новости, 09.11.2024
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22:32 09.11.2024 (обновлено: 22:54 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/putin-1982875492.html
Путин подписал закон об увековечении памяти погибших военнослужащих
Путин подписал закон об увековечении памяти погибших военнослужащих - РИА Новости, 09.11.2024
Путин подписал закон об увековечении памяти погибших военнослужащих
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о зачислении имен погибших при защите Отечества в почетные списки обучавшихся кадетских корпусов и... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T22:32
2024-11-09T22:54
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о зачислении имен погибших при защите Отечества в почетные списки обучавшихся кадетских корпусов и училищ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается зачисление имен погибших при защите Отечества, в том числе Героев Российской Федерации, навечно в почетные списки обучавшихся и кадрового состава кадетских корпусов и училищ. Также определены полномочия МЧС в области увековечения памяти погибших при защите Отечества, в том числе по ведению учета погибших из числа своих сотрудников, участию в установлении сведений о пропавших без вести и определению порядка издания книг Памяти в системе этого министерства. В пояснительной записке отмечалось, что принятие законопроекта позволит повысить уровень военно-патриотической работы в суворовских училищах на примерах мужества и героизма военнослужащих, погибших при защите Отечества.
https://ria.ru/20241109/putin-1982874761.html
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россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Путин подписал закон об увековечении памяти погибших военнослужащих

Путин подписал закон об увековечении в училищах памяти погибших военнослужащих

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о зачислении имен погибших при защите Отечества в почетные списки обучавшихся кадетских корпусов и училищ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается зачисление имен погибших при защите Отечества, в том числе Героев Российской Федерации, навечно в почетные списки обучавшихся и кадрового состава кадетских корпусов и училищ.
Также определены полномочия МЧС в области увековечения памяти погибших при защите Отечества, в том числе по ведению учета погибших из числа своих сотрудников, участию в установлении сведений о пропавших без вести и определению порядка издания книг Памяти в системе этого министерства.
В пояснительной записке отмечалось, что принятие законопроекта позволит повысить уровень военно-патриотической работы в суворовских училищах на примерах мужества и героизма военнослужащих, погибших при защите Отечества.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Путин подписал закон о преступлении нелегала как отягчающем обстоятельстве
Вчера, 22:19
 
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