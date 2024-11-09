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Пушков: в Европе ждут, когда Трамп определится с политикой по Украине - РИА Новости, 09.11.2024
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01:46 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/pushkov-1982777996.html
Пушков: в Европе ждут, когда Трамп определится с политикой по Украине
Пушков: в Европе ждут, когда Трамп определится с политикой по Украине - РИА Новости, 09.11.2024
Пушков: в Европе ждут, когда Трамп определится с политикой по Украине
Пока избранный президент США Дональд Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины, в Европе многое будет поставлено на паузу, в том числе и... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T01:46
2024-11-09T01:46
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пока избранный президент США Дональд Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины, в Европе многое будет поставлено на паузу, в том числе и поставка Киеву дальнобойных ракет, считает сенатор Алексей Пушков. "Что бы ни говорили в Брюсселе о вечной поддержке Киева, в европейских столицах сейчас многое будет поставлено на паузу, пока Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины. Тема дальнобойных ракет, способных бить по территории России, до той поры будет закрыта, что и подтвердил саммит ЕС в Будапеште", - написал он в Telegram-канале. При этом Пушков выразил мнение, что, возможно, позже вопрос передачи Украине дальнобойных ракет будет закрыт навсегда. Он отметил, что это будет зависеть от США, а не от Европы. "Ни (премьер Британии Кир) Стармер, ни (президент Франции Эммануэль) Макрон не пойдут сейчас на крупные самостоятельные шаги по Украине, не согласованные с будущим руководством США", - добавил сенатор. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что после избрания Трампа страны Европы стали "двигаться к пересмотру финансовых обязательств по отношению к Украине", отметил Пушков. По его мнению, если США не будут активно участвовать в поддержке Украины, европейские страны также перестанут это делать. "В либеральной Европе Трампа ненавидят. Но и при нем в Белом доме все самое важное в политике Запада будет решаться в Вашингтоне", - заключил Пушков. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, алексей пушков, дональд трамп, нато, евросоюз, nbc, виктор орбан
В мире, Украина, США, Россия, Алексей Пушков, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, NBC, Виктор Орбан
Пушков: в Европе ждут, когда Трамп определится с политикой по Украине

Пушков: в Европе многое поставят на паузу, пока Трамп не определится с Украиной

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пока избранный президент США Дональд Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины, в Европе многое будет поставлено на паузу, в том числе и поставка Киеву дальнобойных ракет, считает сенатор Алексей Пушков.
"Что бы ни говорили в Брюсселе о вечной поддержке Киева, в европейских столицах сейчас многое будет поставлено на паузу, пока Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины. Тема дальнобойных ракет, способных бить по территории России, до той поры будет закрыта, что и подтвердил саммит ЕС в Будапеште", - написал он в Telegram-канале.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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При этом Пушков выразил мнение, что, возможно, позже вопрос передачи Украине дальнобойных ракет будет закрыт навсегда. Он отметил, что это будет зависеть от США, а не от Европы.
"Ни (премьер Британии Кир) Стармер, ни (президент Франции Эммануэль) Макрон не пойдут сейчас на крупные самостоятельные шаги по Украине, не согласованные с будущим руководством США", - добавил сенатор.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что после избрания Трампа страны Европы стали "двигаться к пересмотру финансовых обязательств по отношению к Украине", отметил Пушков. По его мнению, если США не будут активно участвовать в поддержке Украины, европейские страны также перестанут это делать.
"В либеральной Европе Трампа ненавидят. Но и при нем в Белом доме все самое важное в политике Запада будет решаться в Вашингтоне", - заключил Пушков.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ
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