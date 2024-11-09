https://ria.ru/20241109/pozhar-1982868389.html
На севере Москвы потушили пожар после взрыва газа в квартире
На севере Москвы потушили пожар после взрыва газа в квартире - РИА Новости, 09.11.2024
На севере Москвы потушили пожар после взрыва газа в квартире
Пожарные ликвидировали пожар в квартире из-за хлопка газа на севере Москвы, где пострадали семь человек, среди пострадавших четверо детей, сообщили в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:11
2024-11-09T21:11
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МОСКВА, 9 ноя- РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар в квартире из-за хлопка газа на севере Москвы, где пострадали семь человек, среди пострадавших четверо детей, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что семь человек, по предварительным данным, пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы. Также ранее Спасателям поступило сообщение о пожаре в результате хлопка газовоздушной смеси по адресу Карельский бульвар, дом 23."По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение в квартире на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. На данный момент пожар ликвидирован на площади 20 кв.м", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в результате хлопка произошло обрушение межкомнатных перегородок в квартире. Пострадало семь человек, в том числе четверо детей.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На севере Москвы потушили пожар после взрыва газа в квартире
МЧС: пожар в Москве после взрыва газа, где пострадали семь человек, потушили
МОСКВА, 9 ноя- РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар в квартире из-за хлопка газа на севере Москвы, где пострадали семь человек, среди пострадавших четверо детей, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.
Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что семь человек, по предварительным данным, пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы. Также ранее Спасателям поступило сообщение о пожаре в результате хлопка газовоздушной смеси по адресу Карельский бульвар, дом 23.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение в квартире на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. На данный момент пожар ликвидирован на площади 20 кв.м", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате хлопка произошло обрушение межкомнатных перегородок в квартире. Пострадало семь человек, в том числе четверо детей.