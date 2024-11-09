https://ria.ru/20241109/pozhar-1982867108.html

В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек

В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек - РИА Новости, 09.11.2024

В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек

В жилом доме на севере Москвы прогремел взрыв, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:59

2024-11-09T20:59

2024-11-09T22:51

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В жилом доме на севере Москвы прогремел взрыв, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.Уточняется, что среди пострадавших четверо детей. Взрыв привел к обрушению межкомнатных перегородок, начался пожар на площади 20 квадратных метров, который спасатели уже ликвидировали.Инцидент произошел в квартире на пятом этаже жилого дома по адресу: Карельский бульвар, дом 23. Сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси.Управление СК России по Москве начало доследственную проверку. Криминалисты и следователи вместе с оперативными службами осматривают место происшествия.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)