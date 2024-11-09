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В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек - РИА Новости, 09.11.2024
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20:59 09.11.2024 (обновлено: 22:51 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pozhar-1982867108.html
В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек
В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек - РИА Новости, 09.11.2024
В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек
В жилом доме на севере Москвы прогремел взрыв, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:59
2024-11-09T22:51
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В жилом доме на севере Москвы прогремел взрыв, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.Уточняется, что среди пострадавших четверо детей. Взрыв привел к обрушению межкомнатных перегородок, начался пожар на площади 20 квадратных метров, который спасатели уже ликвидировали.Инцидент произошел в квартире на пятом этаже жилого дома по адресу: Карельский бульвар, дом 23. Сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси.Управление СК России по Москве начало доследственную проверку. Криминалисты и следователи вместе с оперативными службами осматривают место происшествия.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек

МЧС: при взрыве в доме на севере Москвы пострадали 7 человек, 4 из них — дети

© АГН "Москва"Пожарно-спасательные расчеты на месте пожара в квартире на Карельском бульваре
Пожарно-спасательные расчеты на месте пожара в квартире на Карельском бульваре - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© АГН "Москва"
Пожарно-спасательные расчеты на месте пожара в квартире на Карельском бульваре
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В жилом доме на севере Москвы прогремел взрыв, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Уточняется, что среди пострадавших четверо детей.
© АГН "Москва"Последствия взрыва газа в квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы
Последствия взрыва газа в квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© АГН "Москва"
Последствия взрыва газа в квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы
Взрыв привел к обрушению межкомнатных перегородок, начался пожар на площади 20 квадратных метров, который спасатели уже ликвидировали.
Инцидент произошел в квартире на пятом этаже жилого дома по адресу: Карельский бульвар, дом 23. Сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси.
Управление СК России по Москве начало доследственную проверку. Криминалисты и следователи вместе с оперативными службами осматривают место происшествия.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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