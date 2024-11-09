https://ria.ru/20241109/pozhar-1982867108.html
В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек
В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек - РИА Новости, 09.11.2024
В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек
В жилом доме на севере Москвы прогремел взрыв, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:59
2024-11-09T20:59
2024-11-09T22:51
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982868915_0:229:2730:1765_1920x0_80_0_0_926f0492ad8a87b6d64bc20be1684e4c.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В жилом доме на севере Москвы прогремел взрыв, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.Уточняется, что среди пострадавших четверо детей. Взрыв привел к обрушению межкомнатных перегородок, начался пожар на площади 20 квадратных метров, который спасатели уже ликвидировали.Инцидент произошел в квартире на пятом этаже жилого дома по адресу: Карельский бульвар, дом 23. Сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси.Управление СК России по Москве начало доследственную проверку. Криминалисты и следователи вместе с оперативными службами осматривают место происшествия.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982868915_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7552ec234ff7e6292cff124b68c1f204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результате взрыва в доме на севере Москвы пострадали семь человек
МЧС: при взрыве в доме на севере Москвы пострадали 7 человек, 4 из них — дети
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В жилом доме на севере Москвы прогремел взрыв, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Уточняется, что среди пострадавших четверо детей.
Взрыв привел к обрушению межкомнатных перегородок, начался пожар на площади 20 квадратных метров, который спасатели уже ликвидировали.
Инцидент произошел в квартире на пятом этаже жилого дома по адресу: Карельский бульвар, дом 23. Сообщалось, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси.
Управление СК
России по Москве начало доследственную проверку. Криминалисты и следователи вместе с оперативными службами осматривают место происшествия.