https://ria.ru/20241109/pozhar-1982863386.html
В Москве в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар
В Москве в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар - РИА Новости, 09.11.2024
В Москве в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар
В квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы произошел пожар, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:30
2024-11-09T20:30
2024-11-09T20:58
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982868683_0:297:2730:1833_1920x0_80_0_0_3f01e7aeaee82c78bbf6dfa9128327c8.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы произошел пожар, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в квартире жилого дома на Карельском бульваре. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров", — говорится в публикации.За процессом и результаты проверки следят в прокуратуре.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в результате пожара пострадали семь человек.
https://ria.ru/20241109/pozhar-1982810376.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982868683_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ecba20f6a0ac82ec8fe994ab546acd76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар
В Москве в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар