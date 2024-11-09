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В Москве в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар - РИА Новости, 09.11.2024
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20:30 09.11.2024 (обновлено: 20:58 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pozhar-1982863386.html
В Москве в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар
В Москве в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар - РИА Новости, 09.11.2024
В Москве в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар
В квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы произошел пожар, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:30
2024-11-09T20:58
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы произошел пожар, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в квартире жилого дома на Карельском бульваре. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров", — говорится в публикации.За процессом и результаты проверки следят в прокуратуре.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в результате пожара пострадали семь человек.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар

В Москве в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар

© АГН "Москва"Последствия взрыва газа в квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы
Последствия взрыва газа в квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© АГН "Москва"
Последствия взрыва газа в квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В квартире жилого дома на Карельском бульваре на севере Москвы произошел пожар, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
"Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в квартире жилого дома на Карельском бульваре. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров", — говорится в публикации.
За процессом и результаты проверки следят в прокуратуре.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в результате пожара пострадали семь человек.
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