https://ria.ru/20241109/pozhar-1982862259.html

На юго-востоке Москвы потушили пожар в автомастерской

На юго-востоке Москвы потушили пожар в автомастерской - РИА Новости, 09.11.2024

На юго-востоке Москвы потушили пожар в автомастерской

Спасатели потушили пожар на площади 150 квадратных метров в автомастерской на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:15

2024-11-09T20:15

2024-11-09T20:15

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на площади 150 квадратных метров в автомастерской на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы горит автосервис. Позднее пожар был локализован на площади 150 квадратных метров. "МЧС России: пожар в Москве полностью потушен", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20241109/pozhar-1982810376.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)