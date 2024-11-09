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На юго-востоке Москвы потушили пожар в автомастерской
На юго-востоке Москвы потушили пожар в автомастерской - РИА Новости, 09.11.2024
На юго-востоке Москвы потушили пожар в автомастерской
Спасатели потушили пожар на площади 150 квадратных метров в автомастерской на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:15
2024-11-09T20:15
2024-11-09T20:15
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на площади 150 квадратных метров в автомастерской на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы горит автосервис. Позднее пожар был локализован на площади 150 квадратных метров. "МЧС России: пожар в Москве полностью потушен", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что пострадавших нет.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юго-востоке Москвы потушили пожар в автомастерской
МЧС: пожар в автомастерской на юго-востоке Москвы потушили, пострадавших нет