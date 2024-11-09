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МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в Пятигорске

МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в Пятигорске - РИА Новости, 09.11.2024

МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в Пятигорске

Один человек погиб, трое пострадали в результате пожара в жилом доме в Пятигорске, один из них госпитализирован, сообщает МЧС Ставропольского края в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T11:40

2024-11-09T11:40

2024-11-09T11:40

происшествия

пятигорск

ставропольский край

владимир владимиров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате пожара в жилом доме в Пятигорске, один из них госпитализирован, сообщает МЧС Ставропольского края в Telegram-канале. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар в жилом доме в Пятигорске полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров. "По уточненным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека. Из них, к сожалению, один погиб по пути следования в больницу, один госпитализирован, еще двоим назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

пятигорск

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)