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МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в Пятигорске
МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в Пятигорске - РИА Новости, 09.11.2024
МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в Пятигорске
Один человек погиб, трое пострадали в результате пожара в жилом доме в Пятигорске, один из них госпитализирован, сообщает МЧС Ставропольского края в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T11:40
2024-11-09T11:40
2024-11-09T11:40
происшествия
пятигорск
ставропольский край
владимир владимиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате пожара в жилом доме в Пятигорске, один из них госпитализирован, сообщает МЧС Ставропольского края в Telegram-канале. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар в жилом доме в Пятигорске полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров. "По уточненным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека. Из них, к сожалению, один погиб по пути следования в больницу, один госпитализирован, еще двоим назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Владимир Владимиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в Пятигорске
МЧС: один человек погиб, трое пострадали при пожаре в ЖК Курортный в Пятигорске