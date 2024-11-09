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В жилом доме в Пятигорске потушили пожар - РИА Новости, 09.11.2024
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10:48 09.11.2024 (обновлено: 12:09 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pozhar-1982804400.html
В жилом доме в Пятигорске потушили пожар
В жилом доме в Пятигорске потушили пожар - РИА Новости, 09.11.2024
В жилом доме в Пятигорске потушили пожар
Пожар в жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, повреждены девять квартир, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:48
2024-11-09T12:09
происшествия
пятигорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, повреждены девять квартир, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале.Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала."Пожар в МКД в городе-курорте Пятигорск полностью ликвидирован. По уточненной информации, на площади 50 квадратных метров... Точные обстоятельства случившегося установит дознаватель чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении.Ведомство уточнило, что в результате произошедшего повреждены девять квартир. По предварительным данным, в пяти из них вылетели двери, еще четыре повреждены серьезнее.
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происшествия, пятигорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ставропольский край
В жилом доме в Пятигорске потушили пожар

В жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью потушили пожар

© Фото : МЧС Ставропольского края/TelegramПоследствия пожара в ЖК "Курортный" в Пятигорске. 9 ноября 2024
Последствия пожара в ЖК Курортный в Пятигорске. 9 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : МЧС Ставропольского края/Telegram
Последствия пожара в ЖК "Курортный" в Пятигорске. 9 ноября 2024
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, повреждены девять квартир, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала.
"Пожар в МКД в городе-курорте Пятигорск полностью ликвидирован. По уточненной информации, на площади 50 квадратных метров... Точные обстоятельства случившегося установит дознаватель чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что в результате произошедшего повреждены девять квартир. По предварительным данным, в пяти из них вылетели двери, еще четыре повреждены серьезнее.
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ПроисшествияПятигорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский край
 
 
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