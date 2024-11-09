https://ria.ru/20241109/pozhar-1982803782.html

Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске

Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске - РИА Новости, 09.11.2024

Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил в Telegram-канале, что в результате пожара в жилом доме в Пятигорске погибла женщина, а не мужчина. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T10:38

2024-11-09T10:38

2024-11-09T10:42

происшествия

ставропольский край

пятигорск

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982803943_0:288:1109:912_1920x0_80_0_0_92e776813b69d4209e5ee1f9d352ad35.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил в Telegram-канале, что в результате пожара в жилом доме в Пятигорске погибла женщина, а не мужчина. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погиб мужчина и пострадала женщина. "Уточнение оперативных данных: погибший - не мужчина, а женщина", - написал он.

https://ria.ru/20240930/pozhar-1975408847.html

ставропольский край

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, пятигорск, владимир владимиров