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Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске
Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске - РИА Новости, 09.11.2024
Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил в Telegram-канале, что в результате пожара в жилом доме в Пятигорске погибла женщина, а не мужчина. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:38
2024-11-09T10:38
2024-11-09T10:42
происшествия
ставропольский край
пятигорск
владимир владимиров
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил в Telegram-канале, что в результате пожара в жилом доме в Пятигорске погибла женщина, а не мужчина. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погиб мужчина и пострадала женщина. "Уточнение оперативных данных: погибший - не мужчина, а женщина", - написал он.
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975408847.html
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происшествия, ставропольский край, пятигорск, владимир владимиров
Происшествия, Ставропольский край, Пятигорск, Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске
Губернатор Владимиров уточнил, что при пожаре в Пятигорске погибла женщина