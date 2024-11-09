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Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске - РИА Новости, 09.11.2024
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10:38 09.11.2024 (обновлено: 10:42 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pozhar-1982803782.html
Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске
Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске - РИА Новости, 09.11.2024
Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил в Telegram-канале, что в результате пожара в жилом доме в Пятигорске погибла женщина, а не мужчина. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:38
2024-11-09T10:42
происшествия
ставропольский край
пятигорск
владимир владимиров
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил в Telegram-канале, что в результате пожара в жилом доме в Пятигорске погибла женщина, а не мужчина. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погиб мужчина и пострадала женщина. "Уточнение оперативных данных: погибший - не мужчина, а женщина", - написал он.
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происшествия, ставропольский край, пятигорск, владимир владимиров
Происшествия, Ставропольский край, Пятигорск, Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края уточнил информацию по пожару в Пятигорске

Губернатор Владимиров уточнил, что при пожаре в Пятигорске погибла женщина

© Фото : Главное управление МЧС России по Ставропольскому краюМесто пожара в ЖК "курортный" в Пятигорске. 9 ноября 2024
Место пожара в ЖК курортный в Пятигорске. 9 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
Место пожара в ЖК "курортный" в Пятигорске. 9 ноября 2024
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил в Telegram-канале, что в результате пожара в жилом доме в Пятигорске погибла женщина, а не мужчина.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погиб мужчина и пострадала женщина.
"Уточнение оперативных данных: погибший - не мужчина, а женщина", - написал он.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Селигер Сити в Москве. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве погиб человек
дополняется ...
 
ПроисшествияСтавропольский крайПятигорскВладимир Владимиров
 
 
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