https://ria.ru/20241109/pozhar-1982802252.html

В Коми загорелась крыша трехэтажного дома

В Коми загорелась крыша трехэтажного дома - РИА Новости, 09.11.2024

В Коми загорелась крыша трехэтажного дома

Крыша трехэтажного дома загорелась в субботу в поселке Озерный республики Коми, возгорание локализовано, эвакуированы 40 человек, сообщило региональное... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T10:22

2024-11-09T10:22

2024-11-09T10:30

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Крыша трехэтажного дома загорелась в субботу в поселке Озерный республики Коми, возгорание локализовано, эвакуированы 40 человек, сообщило региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле жилого дома в посёлке Озёрный (Ухтинский район). Эвакуированы 40 человек, из них 15 детей", – информирует ведомство. Как отмечается, для жильцов подготовлены пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте пожара работают 29 специалистов и 13 единиц техники.

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)