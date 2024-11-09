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В Коми загорелась крыша трехэтажного дома - РИА Новости, 09.11.2024
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10:22 09.11.2024 (обновлено: 10:30 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pozhar-1982802252.html
В Коми загорелась крыша трехэтажного дома
В Коми загорелась крыша трехэтажного дома - РИА Новости, 09.11.2024
В Коми загорелась крыша трехэтажного дома
Крыша трехэтажного дома загорелась в субботу в поселке Озерный республики Коми, возгорание локализовано, эвакуированы 40 человек, сообщило региональное... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:22
2024-11-09T10:30
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Крыша трехэтажного дома загорелась в субботу в поселке Озерный республики Коми, возгорание локализовано, эвакуированы 40 человек, сообщило региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле жилого дома в посёлке Озёрный (Ухтинский район). Эвакуированы 40 человек, из них 15 детей", – информирует ведомство. Как отмечается, для жильцов подготовлены пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте пожара работают 29 специалистов и 13 единиц техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Коми загорелась крыша трехэтажного дома

В поселке Озерный в Коми горит крыша трехэтажного дома, эвакуированы 40 человек

© Фото : МЧС Республики Коми/TelegramТушение пожара на кровле жилого дома в посёлке Озёрный в Коми
Тушение пожара на кровле жилого дома в посёлке Озёрный в Коми - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : МЧС Республики Коми/Telegram
Тушение пожара на кровле жилого дома в посёлке Озёрный в Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Крыша трехэтажного дома загорелась в субботу в поселке Озерный республики Коми, возгорание локализовано, эвакуированы 40 человек, сообщило региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле жилого дома в посёлке Озёрный (Ухтинский район). Эвакуированы 40 человек, из них 15 детей", – информирует ведомство.
Как отмечается, для жильцов подготовлены пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.
В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте пожара работают 29 специалистов и 13 единиц техники.
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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