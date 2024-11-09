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В Коми загорелась крыша трехэтажного дома
В Коми загорелась крыша трехэтажного дома - РИА Новости, 09.11.2024
В Коми загорелась крыша трехэтажного дома
Крыша трехэтажного дома загорелась в субботу в поселке Озерный республики Коми, возгорание локализовано, эвакуированы 40 человек, сообщило региональное... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:22
2024-11-09T10:22
2024-11-09T10:30
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Крыша трехэтажного дома загорелась в субботу в поселке Озерный республики Коми, возгорание локализовано, эвакуированы 40 человек, сообщило региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле жилого дома в посёлке Озёрный (Ухтинский район). Эвакуированы 40 человек, из них 15 детей", – информирует ведомство. Как отмечается, для жильцов подготовлены пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте пожара работают 29 специалистов и 13 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Коми загорелась крыша трехэтажного дома
В поселке Озерный в Коми горит крыша трехэтажного дома, эвакуированы 40 человек