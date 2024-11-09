https://ria.ru/20241109/pozhar-1982801251.html

При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина

При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина - РИА Новости, 09.11.2024

При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом комплексе "Курортный" в Пятигорске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T10:05

2024-11-09T10:05

2024-11-09T19:45

происшествия

пятигорск

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом комплексе "Курортный" в Пятигорске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. "По оперативной информации, есть один погибший, мужчина. Пострадала женщина. Состояние средней степени тяжести, с ней работают медики", — написал он.Чуть позже губернатор уточнил, что погибла женщина, а не мужчина. По данным регионального главка МЧС, пострадали два человека, им назначили амбулаторное лечение.Пожар в многоквартирном доме на улице Пальмиро Тольятти начался сегодня утром после взрыва газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже. Как сообщили в МЧС, из дома эвакуировали десять человек. Пожар уже потушили, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.Взрыв повредил 22 квартиры в двух подъездах, добавили в ведомстве. Спасатели разбирают конструкции на месте происшествия.

https://ria.ru/20241108/pozhar-1982769157.html

пятигорск

ставропольский край

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происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров