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При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина - РИА Новости, 09.11.2024
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10:05 09.11.2024 (обновлено: 19:45 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pozhar-1982801251.html
При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина
При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина - РИА Новости, 09.11.2024
При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом комплексе "Курортный" в Пятигорске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:05
2024-11-09T19:45
происшествия
пятигорск
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом комплексе "Курортный" в Пятигорске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. "По оперативной информации, есть один погибший, мужчина. Пострадала женщина. Состояние средней степени тяжести, с ней работают медики", — написал он.Чуть позже губернатор уточнил, что погибла женщина, а не мужчина. По данным регионального главка МЧС, пострадали два человека, им назначили амбулаторное лечение.Пожар в многоквартирном доме на улице Пальмиро Тольятти начался сегодня утром после взрыва газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже. Как сообщили в МЧС, из дома эвакуировали десять человек. Пожар уже потушили, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.Взрыв повредил 22 квартиры в двух подъездах, добавили в ведомстве. Спасатели разбирают конструкции на месте происшествия.
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Владимир Владимиров
При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина

В Пятигорске при пожаре после взрыва в ЖК "Курортный" погибла женщина

© Фото : МЧС Ставропольского края/TelegramПоследствия пожара в ЖК "Курортный" в Пятигорске
Последствия пожара в ЖК Курортный в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : МЧС Ставропольского края/Telegram
Последствия пожара в ЖК "Курортный" в Пятигорске
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом комплексе "Курортный" в Пятигорске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"По оперативной информации, есть один погибший, мужчина. Пострадала женщина. Состояние средней степени тяжести, с ней работают медики", — написал он.
Чуть позже губернатор уточнил, что погибла женщина, а не мужчина. По данным регионального главка МЧС, пострадали два человека, им назначили амбулаторное лечение.
Пожар в многоквартирном доме на улице Пальмиро Тольятти начался сегодня утром после взрыва газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже. Как сообщили в МЧС, из дома эвакуировали десять человек. Пожар уже потушили, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Взрыв повредил 22 квартиры в двух подъездах, добавили в ведомстве. Спасатели разбирают конструкции на месте происшествия.
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ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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