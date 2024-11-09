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При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина
При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина - РИА Новости, 09.11.2024
При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом комплексе "Курортный" в Пятигорске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:05
2024-11-09T10:05
2024-11-09T19:45
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом комплексе "Курортный" в Пятигорске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. "По оперативной информации, есть один погибший, мужчина. Пострадала женщина. Состояние средней степени тяжести, с ней работают медики", — написал он.Чуть позже губернатор уточнил, что погибла женщина, а не мужчина. По данным регионального главка МЧС, пострадали два человека, им назначили амбулаторное лечение.Пожар в многоквартирном доме на улице Пальмиро Тольятти начался сегодня утром после взрыва газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже. Как сообщили в МЧС, из дома эвакуировали десять человек. Пожар уже потушили, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.Взрыв повредил 22 квартиры в двух подъездах, добавили в ведомстве. Спасатели разбирают конструкции на месте происшествия.
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Владимир Владимиров
При пожаре в ЖК "Курортный" в Пятигорске погибла женщина
В Пятигорске при пожаре после взрыва в ЖК "Курортный" погибла женщина