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В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе - РИА Новости, 09.11.2024
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09:54 09.11.2024 (обновлено: 10:02 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pozhar-1982799826.html
В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе
В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе - РИА Новости, 09.11.2024
В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе
Пожар произошёл в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T09:54
2024-11-09T10:02
происшествия
пятигорск
ставропольский край
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пожар произошёл в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."В Пятигорске пожар в ЖК Курортный на улице Тольятти. Предварительно, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Экстренные службы на месте, работают пожарные. Обстоятельства уточняются", - написал он.
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происшествия, пятигорск, ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край
В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе

Глава Ставропольского края: в Пятигорске произошел пожар в ЖК "Курортный"

© Владимир Владимиров/TelegramПожар в ЖК Курортный на улице Тольятти в Пятигорске
Пожар в ЖК Курортный на улице Тольятти в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Владимир Владимиров/Telegram
Пожар в ЖК Курортный на улице Тольятти в Пятигорске
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пожар произошёл в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"В Пятигорске пожар в ЖК Курортный на улице Тольятти. Предварительно, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Экстренные службы на месте, работают пожарные. Обстоятельства уточняются", - написал он.
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ПроисшествияПятигорскСтавропольский край
 
 
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