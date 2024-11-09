https://ria.ru/20241109/pozhar-1982799826.html
В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе
В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе - РИА Новости, 09.11.2024
В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе
Пожар произошёл в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T09:54
2024-11-09T09:54
2024-11-09T10:02
происшествия
пятигорск
ставропольский край
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пожар произошёл в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."В Пятигорске пожар в ЖК Курортный на улице Тольятти. Предварительно, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Экстренные службы на месте, работают пожарные. Обстоятельства уточняются", - написал он.
https://ria.ru/20241108/pozhar-1982773743.html
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происшествия, пятигорск, ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край
В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе
Глава Ставропольского края: в Пятигорске произошел пожар в ЖК "Курортный"