https://ria.ru/20241109/pozhar-1982799826.html

В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе

В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе - РИА Новости, 09.11.2024

В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе

Пожар произошёл в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:54

2024-11-09T09:54

2024-11-09T10:02

происшествия

пятигорск

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982800764_0:518:430:760_1920x0_80_0_0_b8431ae7beab309a90bbf4286a3a5472.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пожар произошёл в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."В Пятигорске пожар в ЖК Курортный на улице Тольятти. Предварительно, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Экстренные службы на месте, работают пожарные. Обстоятельства уточняются", - написал он.

https://ria.ru/20241108/pozhar-1982773743.html

пятигорск

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пятигорск, ставропольский край