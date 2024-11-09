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В ОП оценили "красные линии" Порошенко для Трампа и Зеленского - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/poroshenko-1982794855.html
В ОП оценили "красные линии" Порошенко для Трампа и Зеленского
В ОП оценили "красные линии" Порошенко для Трампа и Зеленского - РИА Новости, 09.11.2024
В ОП оценили "красные линии" Порошенко для Трампа и Зеленского
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T08:59
2024-11-09T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
петр порошенко
владимир зеленский
владимир рогов
дональд трамп
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой "красные линии", озвученные экс-президентом Украины Петром Порошенко. Ранее Порошенко призвал Владимира Зеленского "убедить" победившего на выборах в США Дональда Трампа взять Украину в НАТО, расписав также ряд "красных линий" для Зеленского и Трампа, среди которых - отказ Украины идти на ограничение "мощности ВСУ", а также избегать компромиссов по поводу суверенитета и "территориальной целостности Украины". "На постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке. "Красные линии" Порошенко – это банальная клоунада и желание напомнить о себе, заявив о своих претензиях к "зеленой" власти как возможной альтернативе Зеленскому", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Порошенко понимает, что проигрыш действующего режима неизбежен, поэтому идет на такой ход, чтобы затем поглубже "втоптать" Зеленского в грязь.
https://ria.ru/20241108/zaharova-1982599187.html
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в мире, петр порошенко, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Украина
В ОП оценили "красные линии" Порошенко для Трампа и Зеленского

Член ОП Рогов назвал условия Порошенко для Трампа и Зеленского клоунадой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой "красные линии", озвученные экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее Порошенко призвал Владимира Зеленского "убедить" победившего на выборах в США Дональда Трампа взять Украину в НАТО, расписав также ряд "красных линий" для Зеленского и Трампа, среди которых - отказ Украины идти на ограничение "мощности ВСУ", а также избегать компромиссов по поводу суверенитета и "территориальной целостности Украины".
«
"На постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке. "Красные линии" Порошенко – это банальная клоунада и желание напомнить о себе, заявив о своих претензиях к "зеленой" власти как возможной альтернативе Зеленскому", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Порошенко понимает, что проигрыш действующего режима неизбежен, поэтому идет на такой ход, чтобы затем поглубже "втоптать" Зеленского в грязь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВладимир РоговДональд ТрампУкраина
 
 
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