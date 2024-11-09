https://ria.ru/20241109/poroshenko-1982794855.html
В ОП оценили "красные линии" Порошенко для Трампа и Зеленского
В ОП оценили "красные линии" Порошенко для Трампа и Зеленского - РИА Новости, 09.11.2024
В ОП оценили "красные линии" Порошенко для Трампа и Зеленского
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T08:59
2024-11-09T08:59
2024-11-09T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой "красные линии", озвученные экс-президентом Украины Петром Порошенко. Ранее Порошенко призвал Владимира Зеленского "убедить" победившего на выборах в США Дональда Трампа взять Украину в НАТО, расписав также ряд "красных линий" для Зеленского и Трампа, среди которых - отказ Украины идти на ограничение "мощности ВСУ", а также избегать компромиссов по поводу суверенитета и "территориальной целостности Украины". "На постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке. "Красные линии" Порошенко – это банальная клоунада и желание напомнить о себе, заявив о своих претензиях к "зеленой" власти как возможной альтернативе Зеленскому", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Порошенко понимает, что проигрыш действующего режима неизбежен, поэтому идет на такой ход, чтобы затем поглубже "втоптать" Зеленского в грязь.
https://ria.ru/20241108/zaharova-1982599187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петр порошенко, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Украина
В ОП оценили "красные линии" Порошенко для Трампа и Зеленского
Член ОП Рогов назвал условия Порошенко для Трампа и Зеленского клоунадой
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой "красные линии", озвученные экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее Порошенко призвал Владимира Зеленского "убедить" победившего на выборах в США Дональда Трампа взять Украину в НАТО, расписав также ряд "красных линий" для Зеленского и Трампа, среди которых - отказ Украины идти на ограничение "мощности ВСУ", а также избегать компромиссов по поводу суверенитета и "территориальной целостности Украины".
«
"На постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке. "Красные линии" Порошенко – это банальная клоунада и желание напомнить о себе, заявив о своих претензиях к "зеленой" власти как возможной альтернативе Зеленскому", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Порошенко понимает, что проигрыш действующего режима неизбежен, поэтому идет на такой ход, чтобы затем поглубже "втоптать" Зеленского в грязь.