https://ria.ru/20241109/pomosch-1982839523.html

Сотрудники МЧС из Ростовской области передали гумпомощь участникам СВО

Сотрудники МЧС из Ростовской области передали гумпомощь участникам СВО - РИА Новости, 09.11.2024

Сотрудники МЧС из Ростовской области передали гумпомощь участникам СВО

Сотрудники МЧС РФ по Ростовской области передали гуманитарную помощь для участников спецоперации, а также жителей освобожденных территорий, сообщила... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:35

2024-11-09T16:35

2024-11-09T16:44

надежные люди

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982838482_24:0:1183:652_1920x0_80_0_0_f82063b51c526bd74c84c539457a0164.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ по Ростовской области передали гуманитарную помощь для участников спецоперации, а также жителей освобожденных территорий, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. "Донские огнеборцы направили партию гуманитарной помощи участникам СВО и жителям освобожденных территорий", - говорится в сообщении. Уточняется, что после сбора необходимых вещей собранную помощь передали в приход храма Архистратига Михаила. Затем ее отправят в зону проведения спецоперации. Организаторы и участники сбора гумпомощи убеждены, что тыловая поддержка очень важна в текущее время для российских бойцов, и участие в подобных акциях – это дело каждого, отмечается в сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области.

https://ria.ru/20241022/gruz-1979409470.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)