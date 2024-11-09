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Сотрудники МЧС из Ростовской области передали гумпомощь участникам СВО - РИА Новости, 09.11.2024
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Надежные люди
 
16:35 09.11.2024 (обновлено: 16:44 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pomosch-1982839523.html
Сотрудники МЧС из Ростовской области передали гумпомощь участникам СВО
Сотрудники МЧС из Ростовской области передали гумпомощь участникам СВО - РИА Новости, 09.11.2024
Сотрудники МЧС из Ростовской области передали гумпомощь участникам СВО
Сотрудники МЧС РФ по Ростовской области передали гуманитарную помощь для участников спецоперации, а также жителей освобожденных территорий, сообщила... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:35
2024-11-09T16:44
надежные люди
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ по Ростовской области передали гуманитарную помощь для участников спецоперации, а также жителей освобожденных территорий, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. "Донские огнеборцы направили партию гуманитарной помощи участникам СВО и жителям освобожденных территорий", - говорится в сообщении. Уточняется, что после сбора необходимых вещей собранную помощь передали в приход храма Архистратига Михаила. Затем ее отправят в зону проведения спецоперации. Организаторы и участники сбора гумпомощи убеждены, что тыловая поддержка очень важна в текущее время для российских бойцов, и участие в подобных акциях – это дело каждого, отмечается в сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области.
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россия
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россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Надежные люди, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Сотрудники МЧС из Ростовской области передали гумпомощь участникам СВО

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramСотрудники МЧС РФ по Ростовской области передали гуманитарную помощь для участников спецоперации
Сотрудники МЧС РФ по Ростовской области передали гуманитарную помощь для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ по Ростовской области передали гуманитарную помощь для участников спецоперации, а также жителей освобожденных территорий, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
"Донские огнеборцы направили партию гуманитарной помощи участникам СВО и жителям освобожденных территорий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после сбора необходимых вещей собранную помощь передали в приход храма Архистратига Михаила. Затем ее отправят в зону проведения спецоперации.
Организаторы и участники сбора гумпомощи убеждены, что тыловая поддержка очень важна в текущее время для российских бойцов, и участие в подобных акциях – это дело каждого, отмечается в сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области.
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Надежные людиРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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