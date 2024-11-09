https://ria.ru/20241109/podryv-1982857811.html

В белгородском селе при подрыве авто на боеприпасе погиб человек

В белгородском селе при подрыве авто на боеприпасе погиб человек - РИА Новости, 09.11.2024

В белгородском селе при подрыве авто на боеприпасе погиб человек

Один человек погиб, еще один пострадал при подрыве автомобиля на боеприпасе в селе Старый Хутор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:42

2024-11-09T19:42

2024-11-09T22:06

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при подрыве автомобиля на боеприпасе в селе Старый Хутор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "На въезде в село Старый Хутор легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. <...> Погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он.Жена погибшего получила множественные осколочные ранения, ее в тяжелом состоянии доставляют в Валуйскую ЦРБ, добавил глава региона. В субботу утром Гладков сообщил еще об одном инциденте в Старом Хуторе: двое мужчин на машине подорвались на взрывном устройстве, один из них пострадал, но от медицинской помощи отказался. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241101/gladkov-1981266879.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины