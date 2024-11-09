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В белгородском селе при подрыве авто на боеприпасе погиб человек - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:42 09.11.2024 (обновлено: 22:06 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/podryv-1982857811.html
В белгородском селе при подрыве авто на боеприпасе погиб человек
В белгородском селе при подрыве авто на боеприпасе погиб человек - РИА Новости, 09.11.2024
В белгородском селе при подрыве авто на боеприпасе погиб человек
Один человек погиб, еще один пострадал при подрыве автомобиля на боеприпасе в селе Старый Хутор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T19:42
2024-11-09T22:06
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при подрыве автомобиля на боеприпасе в селе Старый Хутор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "На въезде в село Старый Хутор легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. &lt;...&gt; Погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он.Жена погибшего получила множественные осколочные ранения, ее в тяжелом состоянии доставляют в Валуйскую ЦРБ, добавил глава региона. В субботу утром Гладков сообщил еще об одном инциденте в Старом Хуторе: двое мужчин на машине подорвались на взрывном устройстве, один из них пострадал, но от медицинской помощи отказался. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241101/gladkov-1981266879.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе при подрыве авто на боеприпасе погиб человек

Гладков: один человек погиб при подрыве авто на боеприпасе в селе Старый Хутор

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при подрыве автомобиля на боеприпасе в селе Старый Хутор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На въезде в село Старый Хутор легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. <...> Погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал он.
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В субботу утром Гладков сообщил еще об одном инциденте в Старом Хуторе: двое мужчин на машине подорвались на взрывном устройстве, один из них пострадал, но от медицинской помощи отказался.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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