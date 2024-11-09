https://ria.ru/20241109/plennyy-1982788438.html

Пленный: ВСУ применяют слезоточивый газ против сдающихся в плен сослуживцев

Пленный: ВСУ применяют слезоточивый газ против сдающихся в плен сослуживцев - РИА Новости, 09.11.2024

Пленный: ВСУ применяют слезоточивый газ против сдающихся в плен сослуживцев

Украинская армия в Курской области применила против сдававшихся в плен ВС РФ украинских военных слезоточивый газ, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T06:32

2024-11-09T06:32

2024-11-09T06:32

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинская армия в Курской области применила против сдававшихся в плен ВС РФ украинских военных слезоточивый газ, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Николенко. "Я так понимаю, наши же начали закидывать нас газом слезоточивым. И мы еще и вместе (с российскими солдатами) сидели в одном подвале, и ели с одной… Для меня это был, конечно, переворот. Очень сильный моральный удар. Честно", - сказал он. Николенко, стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241109/raschety-1982785256.html

https://ria.ru/20241108/vsu-1982771277.html

россия

брянская область

курская область

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россия, брянская область, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины