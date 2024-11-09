https://ria.ru/20241109/pjatigorsk-1982817329.html

В Пятигорске жильцов поврежденных при взрыве газа квартир разместят в ПВР

В Пятигорске жильцов поврежденных при взрыве газа квартир разместят в ПВР - РИА Новости, 09.11.2024

В Пятигорске жильцов поврежденных при взрыве газа квартир разместят в ПВР

Жителям поврежденных в результате взрыва газа и пожара квартир в многоквартирном доме в ЖК "Курортный" по ул. Тольятти в Пятигорске предоставят места для... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:48

2024-11-09T12:48

2024-11-09T12:48

происшествия

пятигорск

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ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. Жителям поврежденных в результате взрыва газа и пожара квартир в многоквартирном доме в ЖК "Курортный" по ул. Тольятти в Пятигорске предоставят места для временного размещения, сообщает мэр города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале. "В многоквартирном доме в ЖК "Курортный" по ул. Тольятти произошёл, предположительно, взрыв газа. При необходимости жителям пострадавших квартир предоставим места временного размещения", - написал Ворошилов.

https://ria.ru/20241109/pozhar-1982801251.html

пятигорск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пятигорск