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Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил 22 квартиры
Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил 22 квартиры - РИА Новости, 09.11.2024
Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил 22 квартиры
При взрыве газа в 9-этажном жилом доме в Пятигорске повреждены 22 квартиры в двух подъездах, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T11:57
2024-11-09T11:57
2024-11-09T11:57
происшествия
пятигорск
ставропольский край
владимир владимиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. При взрыве газа в 9-этажном жилом доме в Пятигорске повреждены 22 квартиры в двух подъездах, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар в жилом доме в Пятигорске полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, было эвакуировано десять человек. Ведомство позднее добавило, что число пострадавших выросло до трех человек. "По уточненной информации в результате хлопка ГВС на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного дома (с последующим возгоранием) повреждено 22 квартиры, в двух подъездах", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники чрезвычайного ведомства производят разбор поврежденных конструкций на месте.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Владимир Владимиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил 22 квартиры
МЧС: взрыв газа в девятиэтажке в ЖК Курортный в Пятигорске повредил 22 квартиры