https://ria.ru/20241109/pjatigorsk-1982812187.html

Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил 22 квартиры

Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил 22 квартиры - РИА Новости, 09.11.2024

Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил 22 квартиры

При взрыве газа в 9-этажном жилом доме в Пятигорске повреждены 22 квартиры в двух подъездах, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T11:57

2024-11-09T11:57

2024-11-09T11:57

происшествия

пятигорск

ставропольский край

владимир владимиров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. При взрыве газа в 9-этажном жилом доме в Пятигорске повреждены 22 квартиры в двух подъездах, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что пожар произошел в ЖК "Курортный" в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Позднее он добавил, что в результате пожара погибла одна женщина и одна пострадала. ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что пожар в жилом доме в Пятигорске полностью ликвидирован на площади в 50 квадратных метров, было эвакуировано десять человек. Ведомство позднее добавило, что число пострадавших выросло до трех человек. "По уточненной информации в результате хлопка ГВС на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного дома (с последующим возгоранием) повреждено 22 квартиры, в двух подъездах", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники чрезвычайного ведомства производят разбор поврежденных конструкций на месте.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

пятигорск

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)