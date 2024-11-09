https://ria.ru/20241109/perevozki-1982866337.html

Maersk опровергла информацию о перевозках оружия для Израиля на своих судах

Maersk опровергла информацию о перевозках оружия для Израиля на своих судах - РИА Новости, 09.11.2024

Maersk опровергла информацию о перевозках оружия для Израиля на своих судах

Датская судоходная компания Maersk отрицает информацию о перевозках оружия для Израиля на борту своих судов, из-за которой ее контейнеровоз не пустили в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:57

2024-11-09T20:57

2024-11-09T20:57

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мадрид

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Датская судоходная компания Maersk отрицает информацию о перевозках оружия для Израиля на борту своих судов, из-за которой ее контейнеровоз не пустили в испанский порт, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании. По данным агентства, на этой неделе испанские чиновники отказали в заходе в порт Альхесирас грузовому судну Maersk и перенаправили еще одно, которое, как планировалось, должно было прибыть туда позже в ноябре. "Груз, который предполагалось перевалить в порту, не включает какое-либо вооружение или снаряды", - приводит агентство Франс Пресс отрывок из заявления Maersk. Как отмечают в компании, Maersk связалась с испанскими властями для прояснения ситуации. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Европейскую комиссию откликнуться на официальную просьбу Мадрида и Дублина приостановить действие соглашения о свободной торговле с Израилем в связи с его действиями в секторе Газа и Ливане. Кроме того, Санчес обратился к международному сообществу с призывом как можно скорее прекратить экспорт оружия в Израиль в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. По словам премьера, правительство Испании с самого начала придерживалось позиции не вносить вклад в эскалацию насилия и не экспортировало в Израиль ни одного вида оружия или военных материалов с 7 октября 2023 года.

https://ria.ru/20241025/pentagon-1979993719.html

https://ria.ru/20241017/izrail-1978438512.html

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в мире, израиль, испания, мадрид, педро санчес