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"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 09.11.2024 (обновлено: 09:37 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pereovory-1982783255.html
"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева
"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева - РИА Новости, 09.11.2024
"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева
Член британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж после возвращения из США, где бизнесмен и политик Дональд... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T04:10
2024-11-09T09:37
специальная военная операция на украине
выборы президента сша — 2024
украина
в мире
киев
сша
дональд трамп
борис джонсон
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж после возвращения из США, где бизнесмен и политик Дональд Трамп во второй раз выиграл выборы президента, в интервью телеканалу Sky News заявил, что в украинском конфликте "любые переговоры будут включать то, что не понравится другой стороне". "Я думаю, что призыв к Украине был бы частью переговорного процесса о том, чтобы страна стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравилось бы... но это должно было стать частью сделки. &lt;...&gt; Если и были бы территориальные уступки, то всё это нужно для переговоров", — сказал он.Фарадж добавил, что в сложившейся ситуации есть два варианта."Мы можем продолжать кормить Украину, и это нормально. Война продолжается еще год, два, пять лет. Число жертв растет", — продолжил политик.Оценивая заявления Дональда Трампа о способности разрешить конфликт за 24 часа, Фарадж заметил, что Украина "могла бы выиграть довольно много" от мирных переговоров. Он добавил, что, хотя бывший премьер-министр Борис Джонсон, убежденный сторонник Украины, хочет, чтобы "война продолжалась вечно... все войны заканчиваются либо переговорами, уступками, либо уничтожением".
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485286.html
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Специальная военная операция на Украине, Выборы президента США — 2024, Украина, В мире, Киев, США, Дональд Трамп, Борис Джонсон, Найджел Фарадж, НАТО, Великобритания
"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева

Найджел Фарадж заявил о необходимости уступок с каждой стороны конфликта

© AP Photo / Alex BrandonЧлен британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж
Член британского парламента от Клактона, лидер движения Реформы в Великобритании Найджел Фарадж - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Член британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж после возвращения из США, где бизнесмен и политик Дональд Трамп во второй раз выиграл выборы президента, в интервью телеканалу Sky News заявил, что в украинском конфликте "любые переговоры будут включать то, что не понравится другой стороне".
"Я думаю, что призыв к Украине был бы частью переговорного процесса о том, чтобы страна стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравилось бы... но это должно было стать частью сделки. <...> Если и были бы территориальные уступки, то всё это нужно для переговоров", — сказал он.
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Фарадж добавил, что в сложившейся ситуации есть два варианта.
"Мы можем продолжать кормить Украину, и это нормально. Война продолжается еще год, два, пять лет. Число жертв растет", — продолжил политик.
Оценивая заявления Дональда Трампа о способности разрешить конфликт за 24 часа, Фарадж заметил, что Украина "могла бы выиграть довольно много" от мирных переговоров.
Он добавил, что, хотя бывший премьер-министр Борис Джонсон, убежденный сторонник Украины, хочет, чтобы "война продолжалась вечно... все войны заканчиваются либо переговорами, уступками, либо уничтожением".
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Специальная военная операция на УкраинеВыборы президента США — 2024УкраинаВ миреКиевСШАДональд ТрампБорис ДжонсонНайджел ФараджНАТОВеликобритания
 
 
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