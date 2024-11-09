https://ria.ru/20241109/pereovory-1982783255.html

"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева

"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева - РИА Новости, 09.11.2024

"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева

Член британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж после возвращения из США, где бизнесмен и политик Дональд... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T04:10

2024-11-09T04:10

2024-11-09T09:37

специальная военная операция на украине

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж после возвращения из США, где бизнесмен и политик Дональд Трамп во второй раз выиграл выборы президента, в интервью телеканалу Sky News заявил, что в украинском конфликте "любые переговоры будут включать то, что не понравится другой стороне". "Я думаю, что призыв к Украине был бы частью переговорного процесса о том, чтобы страна стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравилось бы... но это должно было стать частью сделки. <...> Если и были бы территориальные уступки, то всё это нужно для переговоров", — сказал он.Фарадж добавил, что в сложившейся ситуации есть два варианта."Мы можем продолжать кормить Украину, и это нормально. Война продолжается еще год, два, пять лет. Число жертв растет", — продолжил политик.Оценивая заявления Дональда Трампа о способности разрешить конфликт за 24 часа, Фарадж заметил, что Украина "могла бы выиграть довольно много" от мирных переговоров. Он добавил, что, хотя бывший премьер-министр Борис Джонсон, убежденный сторонник Украины, хочет, чтобы "война продолжалась вечно... все войны заканчиваются либо переговорами, уступками, либо уничтожением".

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485286.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982450768.html

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