https://ria.ru/20241109/pereovory-1982783255.html
"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева
"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева - РИА Новости, 09.11.2024
"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева
Член британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж после возвращения из США, где бизнесмен и политик Дональд... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T04:10
2024-11-09T04:10
2024-11-09T09:37
специальная военная операция на украине
выборы президента сша — 2024
украина
в мире
киев
сша
дональд трамп
борис джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982798512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37a29ed376cffcc19959e48f69c14529.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж после возвращения из США, где бизнесмен и политик Дональд Трамп во второй раз выиграл выборы президента, в интервью телеканалу Sky News заявил, что в украинском конфликте "любые переговоры будут включать то, что не понравится другой стороне". "Я думаю, что призыв к Украине был бы частью переговорного процесса о том, чтобы страна стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравилось бы... но это должно было стать частью сделки. <...> Если и были бы территориальные уступки, то всё это нужно для переговоров", — сказал он.Фарадж добавил, что в сложившейся ситуации есть два варианта."Мы можем продолжать кормить Украину, и это нормально. Война продолжается еще год, два, пять лет. Число жертв растет", — продолжил политик.Оценивая заявления Дональда Трампа о способности разрешить конфликт за 24 часа, Фарадж заметил, что Украина "могла бы выиграть довольно много" от мирных переговоров. Он добавил, что, хотя бывший премьер-министр Борис Джонсон, убежденный сторонник Украины, хочет, чтобы "война продолжалась вечно... все войны заканчиваются либо переговорами, уступками, либо уничтожением".
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485286.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982450768.html
украина
киев
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982798512_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9c713f3c9f9189f0f88e1a1d15f78479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента сша — 2024, украина, в мире, киев, сша, дональд трамп, борис джонсон, найджел фарадж, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Выборы президента США — 2024, Украина, В мире, Киев, США, Дональд Трамп, Борис Джонсон, Найджел Фарадж, НАТО, Великобритания
"Ради переговоров". В Британии намекнули на неизбежные жертвы Киева
Найджел Фарадж заявил о необходимости уступок с каждой стороны конфликта
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Член британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж после возвращения из США, где бизнесмен и политик Дональд Трамп во второй раз выиграл выборы президента, в интервью телеканалу Sky News
заявил, что в украинском конфликте "любые переговоры будут включать то, что не понравится другой стороне".
"Я думаю, что призыв к Украине был бы частью переговорного процесса о том, чтобы страна стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравилось бы... но это должно было стать частью сделки. <...> Если и были бы территориальные уступки, то всё это нужно для переговоров", — сказал он.
Фарадж добавил, что в сложившейся ситуации есть два варианта.
"Мы можем продолжать кормить Украину, и это нормально. Война продолжается еще год, два, пять лет. Число жертв растет", — продолжил политик.
Оценивая заявления Дональда Трампа о способности разрешить конфликт за 24 часа, Фарадж заметил, что Украина "могла бы выиграть довольно много" от мирных переговоров.
Он добавил, что, хотя бывший премьер-министр Борис Джонсон, убежденный сторонник Украины, хочет, чтобы "война продолжалась вечно... все войны заканчиваются либо переговорами, уступками, либо уничтожением".