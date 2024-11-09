https://ria.ru/20241109/perekrytie-1982871266.html

Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара

Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара - РИА Новости, 09.11.2024

Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара

Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве перекрыто в связи с пожаром в квартире жилого дома, сообщил столичный департамент... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T21:43

2024-11-09T21:43

2024-11-09T21:43

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве перекрыто в связи с пожаром в квартире жилого дома, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее столичная прокуратура сообщила, что в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар. Как отметили в пресс-службе московского главка МЧС, пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетние. Столичный СК и прокуратура проводят проверку по факту произошедшего. "По информации прокуратуры Москвы, в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар. На месте работают оперативные службы города. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241105/most-1982031521.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)