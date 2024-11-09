https://ria.ru/20241109/perekrytie-1982871266.html
Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара
Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара - РИА Новости, 09.11.2024
Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара
Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве перекрыто в связи с пожаром в квартире жилого дома, сообщил столичный департамент... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:43
2024-11-09T21:43
2024-11-09T21:43
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934476558_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_b91bb419f486e26f5dbd0037620863f0.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве перекрыто в связи с пожаром в квартире жилого дома, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее столичная прокуратура сообщила, что в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар. Как отметили в пресс-службе московского главка МЧС, пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетние. Столичный СК и прокуратура проводят проверку по факту произошедшего. "По информации прокуратуры Москвы, в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар. На месте работают оперативные службы города. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241105/most-1982031521.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934476558_540:118:3113:2048_1920x0_80_0_0_fb3d147973d67d2f7652afc886801803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара
Мосдептранс: движение по Карельскому бульвару частично перекрыто из-за пожара