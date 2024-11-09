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Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара - РИА Новости, 09.11.2024
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21:43 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/perekrytie-1982871266.html
Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара
Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара - РИА Новости, 09.11.2024
Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара
Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве перекрыто в связи с пожаром в квартире жилого дома, сообщил столичный департамент... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:43
2024-11-09T21:43
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве перекрыто в связи с пожаром в квартире жилого дома, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее столичная прокуратура сообщила, что в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар. Как отметили в пресс-службе московского главка МЧС, пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетние. Столичный СК и прокуратура проводят проверку по факту произошедшего. "По информации прокуратуры Москвы, в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар. На месте работают оперативные службы города. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Движение по Карельскому бульвару в Москве частично перекрыто из-за пожара

Мосдептранс: движение по Карельскому бульвару частично перекрыто из-за пожара

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД возле автомобиля
Сотрудник ГИБДД возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник ГИБДД возле автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве перекрыто в связи с пожаром в квартире жилого дома, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар. Как отметили в пресс-службе московского главка МЧС, пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетние. Столичный СК и прокуратура проводят проверку по факту произошедшего.
"По информации прокуратуры Москвы, в квартире жилого дома на Карельском бульваре произошел пожар. На месте работают оперативные службы города. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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