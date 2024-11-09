Пелоси заявила, что Байдену следовало раньше выйти из гонки
Пелоси после победы Трампа заявила, что Байдену следовало раньше выйти из гонки
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкБывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© Sputnik / Асатур Есаянц
Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей, член Демпартии Нэнси Пелоси на фоне провала демократов на выборах заявила, что действующему президенту США Джо Байдену следовало еще раньше выйти из гонки - партии это дало бы больше времени для проведения открытых праймериз.
Байден после провала на дебатах с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом почти месяц отказывался выходить из гонки несмотря на критику своих однопартийцев. СМИ тогда сообщали, что влиятельная в партии Пелоси якобы сыграла ключевую роль в том, чтобы вынудить его выйти из гонки. В результате Байден 21 июля вышел из гонки и тут же поддержал в качестве замены кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
"Камала могла бы, я думаю, преуспеть в этом (в праймериз - ред.)... Но мы этого не знаем. Этого не произошло. Мы живем с тем, что произошло. И поскольку президент сразу же поддержал Камалу Харрис, это действительно сделало практически невозможным проведение праймериз в то время. Если бы это произошло намного раньше, все было бы иначе", - заявила Пелоси в интервью подкасту газеты New York Times.
Демократы отказались от открытого первичного голосования (праймериз) и провели электронное голосование на закрытой платформе 5 августа. На общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго 22 августа организаторы провели формальную процедуру "церемониального голосования", которая окончательно утвердила Харрис кандидатом в президенты.
Ранее на этой неделе 84-летняя Пелоси была вновь срок избрана в конгресс от Калифорнии. По ее мнению, причиной проигрыша демократов на выборах 5 ноября она считает скорее культурные различия, а именно поддержку ЛГБТ+* сообщества (запрещено в России как экстремистское) демократами, позицию по ограничению права на владение оружием, и попытки законодательно закрепить право на аборты. Все это не находит отклика у рабочего класса, считает Пелоси.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
*Экстремистская организация, запрещенная в России