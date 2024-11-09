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Пелоси заявила, что Байдену следовало раньше выйти из гонки

Пелоси заявила, что Байдену следовало раньше выйти из гонки - РИА Новости, 09.11.2024

Пелоси заявила, что Байдену следовало раньше выйти из гонки

Бывший спикер палаты представителей, член Демпартии Нэнси Пелоси на фоне провала демократов на выборах заявила, что действующему президенту США Джо Байдену... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T05:50

2024-11-09T05:50

2024-11-09T05:50

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей, член Демпартии Нэнси Пелоси на фоне провала демократов на выборах заявила, что действующему президенту США Джо Байдену следовало еще раньше выйти из гонки - партии это дало бы больше времени для проведения открытых праймериз. Байден после провала на дебатах с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом почти месяц отказывался выходить из гонки несмотря на критику своих однопартийцев. СМИ тогда сообщали, что влиятельная в партии Пелоси якобы сыграла ключевую роль в том, чтобы вынудить его выйти из гонки. В результате Байден 21 июля вышел из гонки и тут же поддержал в качестве замены кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. "Камала могла бы, я думаю, преуспеть в этом (в праймериз - ред.)... Но мы этого не знаем. Этого не произошло. Мы живем с тем, что произошло. И поскольку президент сразу же поддержал Камалу Харрис, это действительно сделало практически невозможным проведение праймериз в то время. Если бы это произошло намного раньше, все было бы иначе", - заявила Пелоси в интервью подкасту газеты New York Times. Демократы отказались от открытого первичного голосования (праймериз) и провели электронное голосование на закрытой платформе 5 августа. На общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго 22 августа организаторы провели формальную процедуру "церемониального голосования", которая окончательно утвердила Харрис кандидатом в президенты. Ранее на этой неделе 84-летняя Пелоси была вновь срок избрана в конгресс от Калифорнии. По ее мнению, причиной проигрыша демократов на выборах 5 ноября она считает скорее культурные различия, а именно поддержку ЛГБТ+* сообщества (запрещено в России как экстремистское) демократами, позицию по ограничению права на владение оружием, и попытки законодательно закрепить право на аборты. Все это не находит отклика у рабочего класса, считает Пелоси. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.*Экстремистская организация, запрещенная в России

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в мире, чикаго, сша, калифорния, джо байден, нэнси пелоси, nbc, выборы президента сша — 2024, дональд трамп