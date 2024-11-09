https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982717691.html

Биография Александры Пахмутовой

Биография Александры Пахмутовой - РИА Новости, 09.11.2024

Биография Александры Пахмутовой

Композитор, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне – Волгоград). РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T02:12

2024-11-09T02:12

2024-11-09T02:12

справки

александра пахмутова

биографии

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Композитор, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне – Волгоград).В три с половиной года она начала играть на фортепиано и сочинять музыку.В пятилетнем возрасте вышла на сцену клуба электростанции, исполнив романс "Жаворонок" Михаила Глинки. Училась в Сталинградской музыкальной школе, но Великая Отечественная война (1941-1945) прервала ее занятия. В 1942-1943 годах находилась в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне Республика Казахстан). В 1943 году Александра Пахмутова переехала в Москву.В 1948 году окончила Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (ныне – Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства). В 1953 году Александра Пахмутова окончила Московскую консерваторию, где занималась у композитора, профессора Виссариона Шебалина, в 1956 году – аспирантуру, защитив диссертацию на тему "Партитура оперы М.И. Глинки "Руслан и Людмила".Работая в разных жанрах, Александра Пахмутова завоевала особую популярность как автор песен. В общей сложности на счету композитора около 400 песен, среди них такие хиты, как "Песня о тревожной молодости" (1958), "Геологи" (1959), "Старый клен" (1961), "Главное, ребята, сердцем не стареть!" (1963), "Орлята учатся летать" (1965), "Нежность" (1966), "Трус не играет в хоккей" (1968), "Мелодия" (1973), "Надежда" (1974), "И вновь продолжается бой" (1974), "Беловежская Пуща" (1975), "Как молоды мы были" (1976), "Команда молодости нашей" (1979), "До свиданья, Москва" (1980), "Виноградная лоза" (1988), "Русский вальс" (1992) и многие другие.Среди авторов стихов песен Александры Пахмутовой – известные поэты Лев Ошанин, Михаил Матусовский, Евгений Долматовский, Роберт Рождественский и другие. Однако большинство популярных песен были написаны Пахмутовой в творческом союзе с ее мужем Николаем Добронравовым – известным советским и российским поэтом-песенником.Песни Пахмутовой исполняли и исполняют звезды советской и российской эстрады – Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Александр Градский, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, София Ротару, Валерий Леонтьев, Михаил Боярский, Юлиан и многие другие.Песни Пахмутовой звучали и продолжают звучать в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, хора имени Пятницкого, ансамблей "Песняры", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Сябры", "Пламя" и других коллективов.Александра Пахмутова работает в разных музыкальных жанрах. Ей принадлежат произведения для симфонического оркестра ("Русская сюита" (1952), "Концерт для трубы с оркестром" (1955), увертюра "Юность" (1957), "Ода на зажжение огня" (1979)) и сочинения кантатно-ораториального жанра: "Василий Теркин", "Прекрасная, как молодость, страна", кантаты для детского хора и симфонического оркестра "Красные следопыты".На музыку Пахмутовой в 1974 году в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном театре оперы и балета был поставлен одноактный балет "Озаренность".Александрой Пахмутовой написана музыка к нескольким десяткам фильмов. Среди них такие популярные киноленты, как "Девчата" (1961), "Три тополя на Плющихе" (1967), "Баллада о спорте" (1979), "О спорт, ты - мир!" (1980), "Битва за Москву" (1985), "Сын за отца" (1995), "Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя" (2006), сериал "Рожденная революцией" (1974-1977) и другие.К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне Пахмутова создала музыку к документальному сериалу "Великая Победа. Народная память" режиссера Виктора Лисаковича (2005). Александра Пахмутова выпустила несколько десятков авторских грампластинок.В 1995 году вышел компакт-диск с записью симфонических произведений в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Пахмутова – обладатель "золотого" диска фирмы Мелодия за грампластинку "Песни Александры Пахмутовой". Также вышли компакт-диск "Как молоды мы были" (1995), диск "Зарево любви" (1996), сборник песен "Звездопад" (2001), цикл для детского хора на стихи Сергея Есенина "Земля моя златая" (2001).Активная творческая деятельность композитора успешно сочеталась с общественной.В течение многих лет Пахмутова была председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров.С 1968 по 1991 годы была секретарем правления Союза композиторов СССР.С 1973 по 1995 годы – секретарем правления Союза композиторов России.С 1969 по 1973 годы была депутатом Моссовета, с 1980 по 1990 годы – депутатом Верховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума Верховного Совета РСФСР.Более 20 лет (с 1968 года) возглавляла жюри Международного конкурса песни "Красная гвоздика".В настоящее время Александра Пахмутова - почетный член Патриаршего совета по культуре.Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004).Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986).Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного.Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014).Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010). Именем композитора назван открытый в 1968 году астероид Pakhmutova.В 1976 году именем Александры Пахмутовой была названа и официально зарегистрирована в Планетном центре в городе Цинциннати (США) малая планета №1889 между Марсом и Юпитером, открытая крымскими астрономами.Александра Пахмутова была замужем за поэтом-песенником Николаем Добронравовым (1928-2023).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, александра пахмутова, биографии