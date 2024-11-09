https://ria.ru/20241109/opasnost-1982780816.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.11.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T03:01
2024-11-09T03:01
2024-11-09T03:01
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241109/bespilotniki-1982779324.html
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воронежская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников