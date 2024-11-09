https://ria.ru/20241109/opasnost-1982780816.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.11.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T03:01

2024-11-09T03:01

2024-11-09T03:01

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241109/bespilotniki-1982779324.html

воронежская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, происшествия