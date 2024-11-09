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Украинские СМИ сообщили об обстреле инфраструктуры в Сумской области
Украинские СМИ сообщили об обстреле инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 09.11.2024
Украинские СМИ сообщили об обстреле инфраструктуры в Сумской области
Инфраструктура подверглась обстрелу в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины, сообщает в субботу областная военная администрация. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T19:56
2024-11-09T19:56
2024-11-09T19:56
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Инфраструктура подверглась обстрелу в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины, сообщает в субботу областная военная администрация. "Удар по инфраструктуре Шосткинской общины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. О какой именно инфраструктуре идет речь, не уточняется. Отмечается лишь, что на месте работают все спецслужбы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили об обстреле инфраструктуры в Сумской области
Администрация Сумской области сообщила, что инфраструктура подверглась обстрелу