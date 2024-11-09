https://ria.ru/20241109/obstrel-1982859890.html

Украинские СМИ сообщили об обстреле инфраструктуры в Сумской области

Украинские СМИ сообщили об обстреле инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 09.11.2024

Украинские СМИ сообщили об обстреле инфраструктуры в Сумской области

Инфраструктура подверглась обстрелу в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины, сообщает в субботу областная военная администрация. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:56

2024-11-09T19:56

2024-11-09T19:56

в мире

россия

сумская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Инфраструктура подверглась обстрелу в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины, сообщает в субботу областная военная администрация. "Удар по инфраструктуре Шосткинской общины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. О какой именно инфраструктуре идет речь, не уточняется. Отмечается лишь, что на месте работают все спецслужбы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241109/obstrely-1982775160.html

россия

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины