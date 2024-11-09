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Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены - РИА Новости, 09.11.2024
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07:51 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/nimayer-1982792539.html
Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены
Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены - РИА Новости, 09.11.2024
Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены
Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года, и крах... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:51
2024-11-09T07:51
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года, и крах системы ГДР стал очевидно неизбежным, заявил РИА Новости по случаю 35-й годовщины падения стены глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По мнению собеседника агентства, даже после падения Берлинской стены были сомнения в том, изменится ли восточногерманская система в целом. Как полагал сам Нимайер, пути назад для ГДР не было. С его точки зрения, невозможность помощи СССР для сохранения системы ГДР уже стала ясна. "Думаю, что Горбачев до этого отказался от Восточной Германии и, вероятно, от своего политического выживания. Он приехал в Восточный Берлин на 40-ю годовщину ГДР 7 октября 1989 года. Господин (руководитель ГДР Эрих) Хонеккер еще руководил государством, и господин Горбачев тогда сказал - возможно, перевод был не самый точный - то, что мы в Германии поняли как "Жизнь наказывает тех, кто приходит слишком поздно". Этого господин Хонеккер не хотел слышать", - сказал Нимайер. По его мнению, Хонеккер рассчитывал скорее на поддержку СССР для стабилизации государственного аппарата и силовых структур, которые, как считает Нимайер, постепенно слабели из-за массовых демонстраций и утраты авторитета. "Он (Хонеккер), наверное, рассчитывал, что будет как (при волнениях в ГДР) в 1953 году - выведем на улицы танки и все. Но СССР этого не сделал бы, что было очевидно. И это было своего рода концом для ГДР и лично для господина Хонеккера, который ушел в отставку через несколько дней... (После падения Берлинской стены) Горбачев все отпустил. Он, конечно, наблюдал, но вмешиваться не хотел", - считает Нимайер. В марте 1990 года в Восточной Германии впервые прошли свободные и многопартийные парламентские выборы. Первое место заняли Христианские демократы. В августе был заключен договор об объединении ГДР и ФРГ, а объединение - присоединение Восточной Германии к Западной - произошло 3 октября. Кроме этого, в сентябре с участием ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Франции и Великобритании был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, определивший внешнеполитические условия объединения страны.
https://ria.ru/20241109/nimayer-1982790835.html
https://ria.ru/20210813/stena-1745339467.html
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в мире, ссср, германия, сша, михаил горбачев, кпсс
В мире, СССР, Германия, США, Михаил Горбачев, КПСС
Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены

Нимайер: Генсекретарь Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены

© Владимир Акимов | Перейти в медиабанкЧлен Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, депутат Михаил Горбачев на первой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, депутат Михаил Горбачев на первой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Владимир Акимов
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Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, депутат Михаил Горбачев на первой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года, и крах системы ГДР стал очевидно неизбежным, заявил РИА Новости по случаю 35-й годовщины падения стены глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По мнению собеседника агентства, даже после падения Берлинской стены были сомнения в том, изменится ли восточногерманская система в целом. Как полагал сам Нимайер, пути назад для ГДР не было. С его точки зрения, невозможность помощи СССР для сохранения системы ГДР уже стала ясна.
Жители Берлина на стене после открытия границы между Западным Берлином и ГДР. 10 ноября 1989 - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Нимайер: когда рухнула Берлинская стена, никто не думал про завтрашний день
07:15
"Думаю, что Горбачев до этого отказался от Восточной Германии и, вероятно, от своего политического выживания. Он приехал в Восточный Берлин на 40-ю годовщину ГДР 7 октября 1989 года. Господин (руководитель ГДР Эрих) Хонеккер еще руководил государством, и господин Горбачев тогда сказал - возможно, перевод был не самый точный - то, что мы в Германии поняли как "Жизнь наказывает тех, кто приходит слишком поздно". Этого господин Хонеккер не хотел слышать", - сказал Нимайер.
По его мнению, Хонеккер рассчитывал скорее на поддержку СССР для стабилизации государственного аппарата и силовых структур, которые, как считает Нимайер, постепенно слабели из-за массовых демонстраций и утраты авторитета.
"Он (Хонеккер), наверное, рассчитывал, что будет как (при волнениях в ГДР) в 1953 году - выведем на улицы танки и все. Но СССР этого не сделал бы, что было очевидно. И это было своего рода концом для ГДР и лично для господина Хонеккера, который ушел в отставку через несколько дней... (После падения Берлинской стены) Горбачев все отпустил. Он, конечно, наблюдал, но вмешиваться не хотел", - считает Нимайер.
В марте 1990 года в Восточной Германии впервые прошли свободные и многопартийные парламентские выборы. Первое место заняли Христианские демократы. В августе был заключен договор об объединении ГДР и ФРГ, а объединение - присоединение Восточной Германии к Западной - произошло 3 октября. Кроме этого, в сентябре с участием ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Франции и Великобритании был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, определивший внешнеполитические условия объединения страны.
Сохранившаяся часть Берлинской стены, расположенной недалеко от Потсдамской площади. - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Берлинская стена
13 августа 2021, 05:02
 
В миреСССРГерманияСШАМихаил ГорбачевКПСС
 
 
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