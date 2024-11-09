https://ria.ru/20241109/nimayer-1982792539.html

Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены

Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены - РИА Новости, 09.11.2024

Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены

Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года, и крах... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T07:51

2024-11-09T07:51

2024-11-09T07:51

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года, и крах системы ГДР стал очевидно неизбежным, заявил РИА Новости по случаю 35-й годовщины падения стены глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По мнению собеседника агентства, даже после падения Берлинской стены были сомнения в том, изменится ли восточногерманская система в целом. Как полагал сам Нимайер, пути назад для ГДР не было. С его точки зрения, невозможность помощи СССР для сохранения системы ГДР уже стала ясна. "Думаю, что Горбачев до этого отказался от Восточной Германии и, вероятно, от своего политического выживания. Он приехал в Восточный Берлин на 40-ю годовщину ГДР 7 октября 1989 года. Господин (руководитель ГДР Эрих) Хонеккер еще руководил государством, и господин Горбачев тогда сказал - возможно, перевод был не самый точный - то, что мы в Германии поняли как "Жизнь наказывает тех, кто приходит слишком поздно". Этого господин Хонеккер не хотел слышать", - сказал Нимайер. По его мнению, Хонеккер рассчитывал скорее на поддержку СССР для стабилизации государственного аппарата и силовых структур, которые, как считает Нимайер, постепенно слабели из-за массовых демонстраций и утраты авторитета. "Он (Хонеккер), наверное, рассчитывал, что будет как (при волнениях в ГДР) в 1953 году - выведем на улицы танки и все. Но СССР этого не сделал бы, что было очевидно. И это было своего рода концом для ГДР и лично для господина Хонеккера, который ушел в отставку через несколько дней... (После падения Берлинской стены) Горбачев все отпустил. Он, конечно, наблюдал, но вмешиваться не хотел", - считает Нимайер. В марте 1990 года в Восточной Германии впервые прошли свободные и многопартийные парламентские выборы. Первое место заняли Христианские демократы. В августе был заключен договор об объединении ГДР и ФРГ, а объединение - присоединение Восточной Германии к Западной - произошло 3 октября. Кроме этого, в сентябре с участием ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Франции и Великобритании был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, определивший внешнеполитические условия объединения страны.

https://ria.ru/20241109/nimayer-1982790835.html

https://ria.ru/20210813/stena-1745339467.html

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в мире, ссср, германия, сша, михаил горбачев, кпсс