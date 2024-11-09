https://ria.ru/20241109/nigeriya-1982863702.html

Нигерия готова к сотрудничеству с Россией в сфере цифровых валют

Нигерия готова к сотрудничеству с Россией в сфере цифровых валют - РИА Новости, 09.11.2024

Нигерия готова к сотрудничеству с Россией в сфере цифровых валют

Россия и Нигерия могут обмениваться опытом внедрения цифровых валют для укрепления сотрудничества, заявила РИА Новости старший специальный помощник президента... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:32

2024-11-09T20:32

2024-11-09T20:32

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СИРИУС, 9 ноя – РИА Новости. Россия и Нигерия могут обмениваться опытом внедрения цифровых валют для укрепления сотрудничества, заявила РИА Новости старший специальный помощник президента Нигерии Aбиодун Эссиет. "Для нас цифровая валюта – это одна из новейших инициатив Центрального банка, и это также часть платформы для управления финансовыми операциями... Мы можем сотрудничать с российским правительством для обмена опытом, ошибками и достижениями, чтобы у нас была прочная база для дальнейшего развития" , - заявила помощник президента Нигерии на первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка. Нигерия первой из африканских стран внедрила цифровую валюту (eNaira) в дополнение к традиционной найре в 2021 году. ЦБ РФ в настоящее время работает над внедрением цифрового рубля наряду с уже существующими форматами национальной валюты.

https://ria.ru/20241109/afrika-1982862649.html

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экономика, технологии, нигерия, россия, африка, в мире