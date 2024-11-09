https://ria.ru/20241109/nigeriya-1982863702.html
Нигерия готова к сотрудничеству с Россией в сфере цифровых валют
Нигерия готова к сотрудничеству с Россией в сфере цифровых валют - РИА Новости, 09.11.2024
Нигерия готова к сотрудничеству с Россией в сфере цифровых валют
Россия и Нигерия могут обмениваться опытом внедрения цифровых валют для укрепления сотрудничества, заявила РИА Новости старший специальный помощник президента... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:32
2024-11-09T20:32
2024-11-09T20:32
экономика
технологии
нигерия
россия
африка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102887/44/1028874467_0:0:4879:2744_1920x0_80_0_0_b9d22eeec0bae93bbdebab7fd5d4cb1f.jpg
СИРИУС, 9 ноя – РИА Новости. Россия и Нигерия могут обмениваться опытом внедрения цифровых валют для укрепления сотрудничества, заявила РИА Новости старший специальный помощник президента Нигерии Aбиодун Эссиет. "Для нас цифровая валюта – это одна из новейших инициатив Центрального банка, и это также часть платформы для управления финансовыми операциями... Мы можем сотрудничать с российским правительством для обмена опытом, ошибками и достижениями, чтобы у нас была прочная база для дальнейшего развития" , - заявила помощник президента Нигерии на первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка. Нигерия первой из африканских стран внедрила цифровую валюту (eNaira) в дополнение к традиционной найре в 2021 году. ЦБ РФ в настоящее время работает над внедрением цифрового рубля наряду с уже существующими форматами национальной валюты.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982862649.html
нигерия
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102887/44/1028874467_358:0:4666:3231_1920x0_80_0_0_bdd4232fd172a525efeffc3b627a37ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, нигерия, россия, африка, в мире
Экономика, Технологии, Нигерия, Россия, Африка, В мире
Нигерия готова к сотрудничеству с Россией в сфере цифровых валют
Помощник главы Нигерии: РФ и Нигерия могут сотрудничать в сфере цифровых валют