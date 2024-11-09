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Эксперт спрогнозировал цены на бензин к концу года - РИА Новости, 09.11.2024
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07:47 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/neftjaniki-1982792351.html
Эксперт спрогнозировал цены на бензин к концу года
Эксперт спрогнозировал цены на бензин к концу года - РИА Новости, 09.11.2024
Эксперт спрогнозировал цены на бензин к концу года
Нефтяники будут сдерживать цены на бензин в России, чтобы добиться разрешения на экспорт: до конца года темпы роста будут ниже, чем минувшим летом, такой... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:47
2024-11-09T07:47
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
сколково
федеральная служба государственной статистики (росстат)
евразийский экономический союз
аи-98
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нефтяники будут сдерживать цены на бензин в России, чтобы добиться разрешения на экспорт: до конца года темпы роста будут ниже, чем минувшим летом, такой прогноз дал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин. Согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,19%, до 59,19 рубля за литр. Общая недельная инфляция в стране составила 0,19%. "Прирост цен на бензин в оставшиеся два месяца года будет менее значительным, чем летом, когда недельные темпы прироста доходили до 0,6%. Нефтяники будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт", - сказал собеседник агентства. Одним из драйверов роста цен на бензин сейчас, по мнению эксперта, являются издержки нефтяников из-за вынужденных простоев на нефтеперерабатывающих заводах. "Баланс прибылей и убытков российских НПЗ по итогам восьми месяцев сократился на 34%. Рост издержек подстегивает рост оптовых цен, что влияет на стоимость топлива в рознице", - объяснил Терешкин. Для сегмента бензина решающим фактором является опережающая динамика цен на Аи-98, считает гендиректор "Опен Ойл Маркета". Если на бензин Аи-92 и Аи-95 цены выросли с начала года на 7%, то на марку Аи-98 - на 17%. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.
https://ria.ru/20240815/benzin-1966286107.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, сколково, федеральная служба государственной статистики (росстат), евразийский экономический союз, аи-98, аи-92, аи-95
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Сколково, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Евразийский экономический союз, АИ-98, АИ-92, АИ-95
Эксперт спрогнозировал цены на бензин к концу года

Эксперт Терешкин: цены на бензин в России до конца года будут ниже, чем летом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция (АЗС)
Автозаправочная станция (АЗС) - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автозаправочная станция (АЗС). Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нефтяники будут сдерживать цены на бензин в России, чтобы добиться разрешения на экспорт: до конца года темпы роста будут ниже, чем минувшим летом, такой прогноз дал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин.
Согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,19%, до 59,19 рубля за литр. Общая недельная инфляция в стране составила 0,19%.
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"Прирост цен на бензин в оставшиеся два месяца года будет менее значительным, чем летом, когда недельные темпы прироста доходили до 0,6%. Нефтяники будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт", - сказал собеседник агентства.
Одним из драйверов роста цен на бензин сейчас, по мнению эксперта, являются издержки нефтяников из-за вынужденных простоев на нефтеперерабатывающих заводах. "Баланс прибылей и убытков российских НПЗ по итогам восьми месяцев сократился на 34%. Рост издержек подстегивает рост оптовых цен, что влияет на стоимость топлива в рознице", - объяснил Терешкин.
Для сегмента бензина решающим фактором является опережающая динамика цен на Аи-98, считает гендиректор "Опен Ойл Маркета". Если на бензин Аи-92 и Аи-95 цены выросли с начала года на 7%, то на марку Аи-98 - на 17%.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакСколковоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Евразийский экономический союзАИ-98АИ-92АИ-95
 
 
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