https://ria.ru/20241109/nadgrobie-1982783957.html

В Херсонской области убрали мемориал украинскому националисту

В Херсонской области убрали мемориал украинскому националисту - РИА Новости, 09.11.2024

В Херсонской области убрали мемориал украинскому националисту

Надгробие на могиле украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса Виталия Чуприны, захороненного на мемориале воинам Великой... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T04:37

2024-11-09T04:37

2024-11-09T04:37

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КОСТОГРЫЗОВО (Херсонская обл.), 9 ноя - РИА Новости. Надгробие на могиле украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса Виталия Чуприны, захороненного на мемориале воинам Великой Отечественной войны в Херсонской области, разрушили, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее жители села Костогрызово Херсонской области написали коллективное обращение в администрацию с просьбой убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Чуприны. Но памятник националисту продолжал стоять. После этого неизвестные разбили надгробие могилы Чуприны. Администрация Алешкинского муниципального округа, где находится село Костогрызово, никак не прокомментировала РИА Новости ситуацию с захоронением. Чуприна был жителем Костогрызово и воевал на стороне ВСУ в Донбассе в звании сержанта, когда Киев отправил в регион войска для подавления несогласных с переворотом и политикой киевского режима. В 2016 году он был убит на территории Луганской Народной Республики. Односельчанка Чуприны заявляла РИА Новости, что у того был позывной "Невменяемый". Чуприна был склонен к агрессии и был сторонником нацизма.

https://ria.ru/20240811/tseremoniya-1965561779.html

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в мире, херсонская область