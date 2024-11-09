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В Молдавии назвали причину задержания советника главы Гагаузии - РИА Новости, 09.11.2024
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13:05 09.11.2024 (обновлено: 14:40 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/moldavija-1982818775.html
В Молдавии назвали причину задержания советника главы Гагаузии
В Молдавии назвали причину задержания советника главы Гагаузии - РИА Новости, 09.11.2024
В Молдавии назвали причину задержания советника главы Гагаузии
Молдавская полиция сообщила на сайте, что задержала на 72 часа советника главы Гагаузии за призывы к насилию, не уточняя имени задержанного. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T13:05
2024-11-09T14:40
в мире
молдавия
гагаузия
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Молдавская полиция сообщила на сайте, что задержала на 72 часа советника главы Гагаузии за призывы к насилию, не уточняя имени задержанного. Ранее в субботу первый замглавы автономии в составе Молдавии Илья Узун заявил РИА Новости, что после обысков задержали общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха. По его словам, поводом для обысков стал пост в социальных сетях, где Влах призвал "убирать" президента Молдавии Майю Санду и лидера оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона из власти. Однако в тексте вместо "убирать" вышло "убивать". Когда Влах обратили внимание на это, он выпустил сообщение об опечатке. "Сообщаем об обыске и задержании советника руководителя Гагаузии в пятницу вечером, после того, как в тот же день он спровоцировал насильственные действия против действующего и бывшего высокопоставленного чиновника. Точнее, мужчина опубликовал в социальных сетях пост, в котором призывает к убийству двоих по мотивам предвзятости", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Подчеркивается, что он задержан на 72 часа. Согласно закону, разжигание ненависти или насилия наказывается штрафом до трех тысяч долларов, бесплатными общественными работами или лишением свободы на срок до трех лет. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20241025/obyski-1980082571.html
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
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в мире, молдавия, гагаузия
В мире, Молдавия, Гагаузия
В Молдавии назвали причину задержания советника главы Гагаузии

Молдавская полиция задержала советника главы Гагаузии за призывы к насилию

© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиОбщественный деятель Гагаузии Михаил Влах
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Молдавская полиция сообщила на сайте, что задержала на 72 часа советника главы Гагаузии за призывы к насилию, не уточняя имени задержанного.
Ранее в субботу первый замглавы автономии в составе Молдавии Илья Узун заявил РИА Новости, что после обысков задержали общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха. По его словам, поводом для обысков стал пост в социальных сетях, где Влах призвал "убирать" президента Молдавии Майю Санду и лидера оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона из власти. Однако в тексте вместо "убирать" вышло "убивать". Когда Влах обратили внимание на это, он выпустил сообщение об опечатке.
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"Сообщаем об обыске и задержании советника руководителя Гагаузии в пятницу вечером, после того, как в тот же день он спровоцировал насильственные действия против действующего и бывшего высокопоставленного чиновника. Точнее, мужчина опубликовал в социальных сетях пост, в котором призывает к убийству двоих по мотивам предвзятости", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Подчеркивается, что он задержан на 72 часа. Согласно закону, разжигание ненависти или насилия наказывается штрафом до трех тысяч долларов, бесплатными общественными работами или лишением свободы на срок до трех лет.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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