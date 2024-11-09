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Группировка "Север" уничтожила до 35 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Север" уничтожила до 35 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2024
Группировка "Север" уничтожила до 35 солдат ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:13
2024-11-09T12:13
2024-11-09T12:27
специальная военная операция на украине
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 42-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Вильча и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 35 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 35 солдат ВСУ за сутки