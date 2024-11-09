https://ria.ru/20241109/minoborony-1982814297.html

Группировка "Север" уничтожила до 35 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Север" уничтожила до 35 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2024

Группировка "Север" уничтожила до 35 солдат ВСУ за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:13

2024-11-09T12:13

2024-11-09T12:27

специальная военная операция на украине

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 42-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Вильча и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)