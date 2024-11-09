В Белгородской области автомобиль подорвался на мине
Гладков: автомобиль подорвался на мине, въехав в закрытое белгородское село
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Двое мужчин в автомобиле подорвались на взрывном устройстве на территории закрытого села Старый Хутор Валуйского округа, один из них пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 8 ноября. В восьми муниципалитетах атакам подверглись 12 населенных пунктов. Был выпущен 61 снаряд, а также зафиксировано восемь атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены 18 частных домов и четыре автомобиля.
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"В Валуйском муниципальном округе двое мужчин на автомобиле въехали на территорию закрытого села Старый Хутор. В результате автомобиль подорвался на взрывном устройстве, и один из мужчин получил осколочные ранения руки, но отказался от медицинской помощи. Транспортное средство восстановлению не подлежит", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам было выпущено 17 боеприпасов и один беспилотник. Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолетного типа. В Борисовском районе по селу Богун-Городок произведен обстрел восемью снарядами. В Волоконовском районе хутор Старый подвергся обстрелу четырьмя боеприпасами. В Грайворонском округе по двум селам выпущено 22 боеприпаса.
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"В Краснояружском районе по селу Вязовое и хутору Архипов выпущено три БПЛА и сброшено три боеприпаса с одного беспилотника… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и поселку Красное выпущены семь боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью двух беспилотников", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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