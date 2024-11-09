https://ria.ru/20241109/mikroby-1982782514.html

Биолог выступила с предупреждением из-за опасных микробов на одежде

Биолог выступила с предупреждением из-за опасных микробов на одежде - РИА Новости, 09.11.2024

Биолог выступила с предупреждением из-за опасных микробов на одежде

Ношение купленной в сэконд-хендах одежды может привести к тяжелым инфекциям, заявила старший лектор по клинической микробиологии Университета Лестера Примроуз... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T03:50

2024-11-09T03:50

2024-11-09T04:06

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гигиена

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ношение купленной в сэконд-хендах одежды может привести к тяжелым инфекциям, заявила старший лектор по клинической микробиологии Университета Лестера Примроуз Фристоун в статье для портала Conversation."Одежда — это известный носитель болезнетворных патогенов. Это значит, что микробы из микробиомы кожи владельца вещи могут всё еще оставаться на одежде для сэконд-хенда, если ее не почистили перед продажей. Это также означает, что любые инфекции или патогены, которые были у владельца при последней носке, могут всё еще сохраняться там", — отметила она.По словам Фристоун, кожа каждого человека адаптируется только к тем болезнетворным микробам, которые уже проживают на ней. Из-за этого патогены, которые не вызывают реакции у одного человека, могут привести к тяжелым заболеваниям у другого.Как подчеркнула биолог, многие из опасных микробов, остающихся на одежде, способны выживать на ней месяцами. Среди возможных болезнетворных патогенов на одежде эксперт назвала золотистый стафилококк, вызывающий инфекции на коже и в крови, сальмонеллы, ротавирусы, а также стрептококк группы А, способный вызывать тяжелые болезни."Одежда из сэконд-хенда — это как заплыв среди микробов. <...> Важно сначала продезинфицировать ее", — заключила Фристоун.Как сообщалось в опубликованном в мае отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась с начала исследований в 2017 году, что снижает эффективность многих антибиотиков и ставит под угрозу достижения современной медицины. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла об усугублении эпидемиологической ситуации из-за роста устойчивости микробов к дезинфекции.

https://ria.ru/20240904/superbugs-1970316144.html

https://ri.ria.ru/20241106/nauka-1981995563.html

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в мире, одежда, микробы, гигиена