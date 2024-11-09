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Стало известно, сколько потратили регионы на ликвидацию аварий и катастроф - РИА Новости, 09.11.2024
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02:54 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/likvidatsiya-1982780499.html
Стало известно, сколько потратили регионы на ликвидацию аварий и катастроф
Стало известно, сколько потратили регионы на ликвидацию аварий и катастроф - РИА Новости, 09.11.2024
Стало известно, сколько потратили регионы на ликвидацию аварий и катастроф
Регионы России израсходовали в 2024 году из общего резерва финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и оказание материальной помощи населению... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:54
2024-11-09T02:54
экономика
северо-кавказский федеральный округ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Регионы России израсходовали в 2024 году из общего резерва финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и оказание материальной помощи населению порядка 50,4 миллиарда рублей, сообщает МЧС РФ. "Во втором квартале 2024 года субъектами Российской Федерации на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС, оказание материальной помощи пострадавшему населению и другие цели израсходовано 50 миллиардов 400,16 миллиона рублей", - говорится в бюллетене на сайте министерства о создании, наличии, использовании и восполнении резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что финансовые резервы на душу населения в размере до 30 рублей имеют два субъекта РФ, от 30 до 100 рублей – 10 регионов и свыше 100 рублей – 73 субъекта Российской Федерации. Ранее сообщалось, что общий объем созданных в регионах России в 2024 году резервов финансовых средств на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций достиг почти 354 миллиардов рублей. В сравнении с предыдущим годом он уменьшился более чем на 14%. По данным МЧС России, больше всего финансовых ресурсов на случай ЧС накоплено в Северо-Западном федеральном округе (57,27 миллиарда рублей), что составляет 16,2% от общего объема. Следом идут Приволжский федеральный округ (51,82 миллиарда рублей) и Южный федеральный округ (30,53 миллиарда рублей). Ниже всего показатели в Уральском федеральном округе (17,86 миллиардов рублей), Сибирском (14,61 миллиарда рублей), Дальневосточном (12,54 миллиарда рублей), а также в Северо-Кавказском федеральном округе (7,59 миллиарда рублей).
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экономика, северо-кавказский федеральный округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Экономика, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Стало известно, сколько потратили регионы на ликвидацию аварий и катастроф

Регионы потратили более 50 миллиардов рублей на ликвидацию чрезвычайных ситуаций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники МГСЧС отрабатывают навыки тушения лесных пожаров
Сотрудники МГСЧС отрабатывают навыки тушения лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники МГСЧС отрабатывают навыки тушения лесных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Регионы России израсходовали в 2024 году из общего резерва финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и оказание материальной помощи населению порядка 50,4 миллиарда рублей, сообщает МЧС РФ.
"Во втором квартале 2024 года субъектами Российской Федерации на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС, оказание материальной помощи пострадавшему населению и другие цели израсходовано 50 миллиардов 400,16 миллиона рублей", - говорится в бюллетене на сайте министерства о создании, наличии, использовании и восполнении резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Отмечается, что финансовые резервы на душу населения в размере до 30 рублей имеют два субъекта РФ, от 30 до 100 рублей – 10 регионов и свыше 100 рублей – 73 субъекта Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что общий объем созданных в регионах России в 2024 году резервов финансовых средств на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций достиг почти 354 миллиардов рублей. В сравнении с предыдущим годом он уменьшился более чем на 14%.
По данным МЧС России, больше всего финансовых ресурсов на случай ЧС накоплено в Северо-Западном федеральном округе (57,27 миллиарда рублей), что составляет 16,2% от общего объема. Следом идут Приволжский федеральный округ (51,82 миллиарда рублей) и Южный федеральный округ (30,53 миллиарда рублей). Ниже всего показатели в Уральском федеральном округе (17,86 миллиардов рублей), Сибирском (14,61 миллиарда рублей), Дальневосточном (12,54 миллиарда рублей), а также в Северо-Кавказском федеральном округе (7,59 миллиарда рублей).
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